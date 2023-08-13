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رسالة من "السديس" لـ"العثيمين" تجسّد علاقة "رئاسة الحرمين" و"التعاون الإسلامي"

الدور السامي لمنبر الخطيب يوم عرفة وجهود المملكة في الحج عنوانان ضمن موضوعها

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص الرئاسة العامة التام على مد جسور التعاون بينها وبين منظمة التعاون الإسلامي؛ لإثراء الخدمات المقدمة واستدامتها بكفاءة وفعالية لتؤتي -بإذن الله تعالى- ثمارها المباركة وتعكس الرعاية الكريمة والدعم السخي الميمون الذي يلقاه الحرمان الشريفان من القيادة الرشيدة".

جاء ذلك في رسالة تلقاها الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثمّن فيها الجهود الإعلامية التي قدمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تزويد المؤسسات الإعلامية المختلفة في الدول الأعضاء بوسائل متابعة خطبة عرفة لموسم حج عام 1441هـ؛ مشيدًا بحرص المنظمة واهتمامها بإيصال "الرسالة السامية لمنبر الخطيب في يوم عرفة الفضيل للحجاج وضيوف بيت الله الحرام ولكل المسلمين حول العالم بلغاتهم المختلفة".

من جهته، أشاد "العثيمين" بالخدمات الكبيرة التي تقدّمها حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار؛ مشيرًا إلى أن مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة عرفة الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يُعد خدمة جليلة مكّن الحجاج والمسلمين في العالم والراغبين من غير المسلمين من متابعة خطبة عرفة بيسر وسهولة.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسالة من "السديس" لـ"العثيمين" تجسّد علاقة "رئاسة الحرمين" و"التعاون الإسلامي"
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص الرئاسة العامة التام على مد جسور التعاون بينها وبين منظمة التعاون الإسلامي؛ لإثراء الخدمات المقدمة واستدامتها بكفاءة وفعالية لتؤتي -بإذن الله تعالى- ثمارها المباركة وتعكس الرعاية الكريمة والدعم السخي الميمون الذي يلقاه الحرمان الشريفان من القيادة الرشيدة".

جاء ذلك في رسالة تلقاها الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثمّن فيها الجهود الإعلامية التي قدمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تزويد المؤسسات الإعلامية المختلفة في الدول الأعضاء بوسائل متابعة خطبة عرفة لموسم حج عام 1441هـ؛ مشيدًا بحرص المنظمة واهتمامها بإيصال "الرسالة السامية لمنبر الخطيب في يوم عرفة الفضيل للحجاج وضيوف بيت الله الحرام ولكل المسلمين حول العالم بلغاتهم المختلفة".

من جهته، أشاد "العثيمين" بالخدمات الكبيرة التي تقدّمها حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار؛ مشيرًا إلى أن مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة عرفة الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يُعد خدمة جليلة مكّن الحجاج والمسلمين في العالم والراغبين من غير المسلمين من متابعة خطبة عرفة بيسر وسهولة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:18 PM

رسالة من "السديس" لـ"العثيمين" تجسّد علاقة "رئاسة الحرمين" و"التعاون الإسلامي"

الدور السامي لمنبر الخطيب يوم عرفة وجهود المملكة في الحج عنوانان ضمن موضوعها

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص الرئاسة العامة التام على مد جسور التعاون بينها وبين منظمة التعاون الإسلامي؛ لإثراء الخدمات المقدمة واستدامتها بكفاءة وفعالية لتؤتي -بإذن الله تعالى- ثمارها المباركة وتعكس الرعاية الكريمة والدعم السخي الميمون الذي يلقاه الحرمان الشريفان من القيادة الرشيدة".

جاء ذلك في رسالة تلقاها الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثمّن فيها الجهود الإعلامية التي قدمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تزويد المؤسسات الإعلامية المختلفة في الدول الأعضاء بوسائل متابعة خطبة عرفة لموسم حج عام 1441هـ؛ مشيدًا بحرص المنظمة واهتمامها بإيصال "الرسالة السامية لمنبر الخطيب في يوم عرفة الفضيل للحجاج وضيوف بيت الله الحرام ولكل المسلمين حول العالم بلغاتهم المختلفة".

من جهته، أشاد "العثيمين" بالخدمات الكبيرة التي تقدّمها حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار؛ مشيرًا إلى أن مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة عرفة الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يُعد خدمة جليلة مكّن الحجاج والمسلمين في العالم والراغبين من غير المسلمين من متابعة خطبة عرفة بيسر وسهولة.

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