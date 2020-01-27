الرياض تستضيف ورشة "تحقيق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية"

بحضور 650 ممثلاً لـ 167 جهة .. واستعرضت أفضل الممارسات المحلية والعالمية

عقد مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، اليوم الإثنين، بمدينة الرياض، ورشة عمل بعنوان "تمكين فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية" التي تعد خطوة نحو الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية لتفعيل آليات تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي؛ لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً على الأصعدة كافة، ومنها كفاءة الإنفاق، الذي سيمكّننا من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030م.

وهدفت الورشة -التي شارك فيها قادة وأعضاء فرق تحقيق كفاءة الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية ممثلة في (167) جهة حيث بلغ عدد الحضور (650) ممثلاً من الجهات جميعها- إلى استعراض ومشاركة الممكنات وآليات العمل المثلى حسب أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتحقيق كفاءة الإنفاق.

واستهلت أعمال الورشة بكلمةُ شكر رفعها الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان؛ للقيادة الحكيمة، على الدعم المتواصل الذي تقدمه للجهات الحكومية للارتقاء بممارساتها لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

ووجّه العوجان؛ شكره للجهات على جهودها المتواصلة وتعاونها المستمر في سبيل تحقيق ذلك الهدف بما يعزّز النمو والازدهار.

وفي السياق نفسه، أكّد وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان؛ أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية لتعظيم الأثر مقابل الانفاق والتوجيه الأمثل للإنفاق الحكومي.

وأوضح، أن هذه المبادرة جزءٌ من خطة المركز لعام 2020م؛ لمساندة الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق نحو إنفاق مستدام تماشياً مع رؤية وطموح المملكة قيادةً وشعباً.

وتمّ خلال الورشة مشاركة المنهجيات والآليات المتبعة لرفع كفاءة الإنفاق ومعالجة الهدر وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، كما تم استعراض قصص نجاح من جهات عدة؛ كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الجهات في هذا السياق من خلال حوار مفتوح بين فرق كفاءة الإنفاق في الجهات ومنسوبي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وممثلي وزارة المالية.

وشهدت الورشة تكريم فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية الأكثر تميزاً في الالتزام بمتطلبات كفاءة الإنفاق في المرحلة الأولية وتطبيق أفضل الممارسات ذات العلاقة.