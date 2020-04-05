النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل إمارة الرياض: مستمرون في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين إلكترونياً

"السديري": إنجاز أكثر من 1100 عملية إلكترونية خلال 4 أيام

أكّد وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري؛ أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ تواصل إمارة منطقة الرياض استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة عن بُعد عبر منصاتها الإلكترونية، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 1100 عملية إلكترونية خلال الأربعة أيام عمل الماضية.

وأشار الدكتور "السديري"؛ خلال اطلاعه على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة وإحصائيات العمل عن بُعد، إلى إمكانية التواصل والتقديم إلى أمير منطقة الرياض، ونائبه، عبر المجلس الإلكتروني الذي يحاكي مجلس استقبال المواطنين، مبيناً أنه واستكمالاً للخدمات الإلكترونية يمكن التقديم لطلبات السجناء وتملك العقار والتعديات وكذلك الاستدعاء الإلكتروني.

وكيل إمارة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكيل إمارة الرياض: مستمرون في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين إلكترونياً
سبق

أكّد وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري؛ أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ تواصل إمارة منطقة الرياض استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة عن بُعد عبر منصاتها الإلكترونية، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 1100 عملية إلكترونية خلال الأربعة أيام عمل الماضية.

وأشار الدكتور "السديري"؛ خلال اطلاعه على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة وإحصائيات العمل عن بُعد، إلى إمكانية التواصل والتقديم إلى أمير منطقة الرياض، ونائبه، عبر المجلس الإلكتروني الذي يحاكي مجلس استقبال المواطنين، مبيناً أنه واستكمالاً للخدمات الإلكترونية يمكن التقديم لطلبات السجناء وتملك العقار والتعديات وكذلك الاستدعاء الإلكتروني.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:53 AM

وكيل إمارة الرياض: مستمرون في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين إلكترونياً

"السديري": إنجاز أكثر من 1100 عملية إلكترونية خلال 4 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,687

أكّد وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري؛ أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ تواصل إمارة منطقة الرياض استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة عن بُعد عبر منصاتها الإلكترونية، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 1100 عملية إلكترونية خلال الأربعة أيام عمل الماضية.

وأشار الدكتور "السديري"؛ خلال اطلاعه على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة وإحصائيات العمل عن بُعد، إلى إمكانية التواصل والتقديم إلى أمير منطقة الرياض، ونائبه، عبر المجلس الإلكتروني الذي يحاكي مجلس استقبال المواطنين، مبيناً أنه واستكمالاً للخدمات الإلكترونية يمكن التقديم لطلبات السجناء وتملك العقار والتعديات وكذلك الاستدعاء الإلكتروني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,884
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,854
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,567
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,905

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة