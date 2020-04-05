وكيل إمارة الرياض: مستمرون في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين إلكترونياً

"السديري": إنجاز أكثر من 1100 عملية إلكترونية خلال 4 أيام

أكّد وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري؛ أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ تواصل إمارة منطقة الرياض استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة عن بُعد عبر منصاتها الإلكترونية، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 1100 عملية إلكترونية خلال الأربعة أيام عمل الماضية.

وأشار الدكتور "السديري"؛ خلال اطلاعه على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة وإحصائيات العمل عن بُعد، إلى إمكانية التواصل والتقديم إلى أمير منطقة الرياض، ونائبه، عبر المجلس الإلكتروني الذي يحاكي مجلس استقبال المواطنين، مبيناً أنه واستكمالاً للخدمات الإلكترونية يمكن التقديم لطلبات السجناء وتملك العقار والتعديات وكذلك الاستدعاء الإلكتروني.