ارتفاع هامشي لأسعار النفط اليوم و"برنت" عند 75.36 دولارًا

مع زيادة الطلب على الخام في الولايات المتحدة وتراجع المخزونات

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الخميس مع زيادة الطلب على الخام في الولايات المتحدة، ومتابعة مستجدات المعروض لدى "أوبك+".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط 7.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يونيو إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020 عند 459.1 مليون برميل.

وأفادت تقارير صحفية بأن "أوبك+" تدرس تطبيق زيادة تدريجية لإنتاج الخام في أغسطس المقبل.

وقال المدير التنفيذي لـ"إموري فاند ماننجمنت" Emori Fund Management "تيتسو إموري": إنه إذا لم تقرر "أوبك+" زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في أغسطس وما بعد ذلك؛ فمن المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند النطاق المرتفع حاليًا لفترة من الوقت؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.2% إلى 75.36 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس 0.3% عند 73.26 دولارًا للبرميل.