"أمانة مكة" تستبدل اسم قرية "سبوحة" ب"الرتجة".. والسكان يشكون

طالبوا المسؤولين بضرورة تدارك الخطأ على وجه السرعة

أثار تعميم صادر من أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وحدة المكاتب الهندسية؛ يُعنى بتزويد المكاتب الهندسية بالحيز العمراني لقرى مكة المكرمة؛ استياء أهالي قرية سبوحة بعد أن استُبدل اسم قريتهم ب " الرتجة " دون معرفة الأسباب التي حالت دون كتابة اسم القرية الصحيح.

وتلقت "سبق" شكوى من أهالي قرية سبوحة الواقعة شرقي مكة المكرمة، تذمروا فيها من استبدال اسم قريتهم ب " الرتجة " في التعميم الذي صدر من إدارة وحدة المكاتب الهندسية بأمانة العاصمة المقدسة، والذي جاء فيه اعتماد الحيز العمراني المؤقت المعتمد للقرى، على أن يتم التمشي بإجابة المحاكم على طلبات حجج الاستحكام المقدمة على العقارات داخل المدى، إذ إن الحيز العمراني المؤقت المعتمد لجميع القرى تم تنزيله على شبكة المعلومات الجغرافية ومستكشف مكة الجغرافي، وتم تزويد المكاتب الهندسية ليتم إكمال اللازم حسب الأنظمة والتعليمات.

وأشار أهالي قرية سبوحة إلى أن المدارس والحديقة التي تحتضنها القرية تحمل اسم " سبوحة " فضلاً عن اسم مركز الضبط الأمني الذي يحمل اسم قريتهم، متسائلين عن الأسباب التي دعت "أمانة مكة" إلى استبدال اسم قريتهم إلى اسم لا يمت للقرية بصلة، وطالبوا المسؤولين في الأمانة بضرورة تدارك الخطأ على وجه السرعة.