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تشمل 4 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، المهد، بدر، ينبع)، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشمل 4 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، المهد، بدر، ينبع)، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة من مساء اليوم.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:50 AM

تشمل 4 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، المهد، بدر، ينبع)، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة من مساء اليوم.

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