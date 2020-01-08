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انطلاق الملتقى الثقافي الخليجي الثامن للفتيات بجدة.. الجمعة المقبلة

بمشاركة 8 فتيات ورئيسة وفد كل دولة

تستضيف الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة، يوم الجمعة المقبل، في محافظة جدة، الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي الثامن للفتيات، بمشاركة الأردن والمغرب، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، بمشاركة ثمان فتيات، ورئيسة وفد كل دولة.

ويحتوي البرنامج على فعاليات ثقافية واجتماعية وريادية، بناءً على موافقة رئيس مجلس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ويشتمل الملتقى على برنامج زيارة لمنطقة جدة التاريخية، ونشاطات رياضية متنوعة، وورش في ريادة الأعمال الحرة، وتأسيس المشاريع التجارية وأمسيات شعرية وثقافية، وعدد من النشاطات المختلفة، إضافةً إلى جولة في أسواق جدة القديمة والحديثة.

وأنهت الهيئة العامة للرياضة، إعداد البرنامج العام والأنشطة المصاحبة له، وجرى تشكيل مشرفات البرنامج من نخبة الشابات السعوديات المتخصصات في الأنشطة الشبابية والتطوعية والريادية.

يُذكر أن الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي، يعقد سنوياً وبشكل دوري بين دول المجلس.

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انطلاق الملتقى الثقافي الخليجي الثامن للفتيات بجدة.. الجمعة المقبلة
سبق

تستضيف الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة، يوم الجمعة المقبل، في محافظة جدة، الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي الثامن للفتيات، بمشاركة الأردن والمغرب، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، بمشاركة ثمان فتيات، ورئيسة وفد كل دولة.

ويحتوي البرنامج على فعاليات ثقافية واجتماعية وريادية، بناءً على موافقة رئيس مجلس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ويشتمل الملتقى على برنامج زيارة لمنطقة جدة التاريخية، ونشاطات رياضية متنوعة، وورش في ريادة الأعمال الحرة، وتأسيس المشاريع التجارية وأمسيات شعرية وثقافية، وعدد من النشاطات المختلفة، إضافةً إلى جولة في أسواق جدة القديمة والحديثة.

وأنهت الهيئة العامة للرياضة، إعداد البرنامج العام والأنشطة المصاحبة له، وجرى تشكيل مشرفات البرنامج من نخبة الشابات السعوديات المتخصصات في الأنشطة الشبابية والتطوعية والريادية.

يُذكر أن الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي، يعقد سنوياً وبشكل دوري بين دول المجلس.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
07:26 PM

انطلاق الملتقى الثقافي الخليجي الثامن للفتيات بجدة.. الجمعة المقبلة

بمشاركة 8 فتيات ورئيسة وفد كل دولة

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عبدالله الراجحي - جدة
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تستضيف الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة، يوم الجمعة المقبل، في محافظة جدة، الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي الثامن للفتيات، بمشاركة الأردن والمغرب، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، بمشاركة ثمان فتيات، ورئيسة وفد كل دولة.

ويحتوي البرنامج على فعاليات ثقافية واجتماعية وريادية، بناءً على موافقة رئيس مجلس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ويشتمل الملتقى على برنامج زيارة لمنطقة جدة التاريخية، ونشاطات رياضية متنوعة، وورش في ريادة الأعمال الحرة، وتأسيس المشاريع التجارية وأمسيات شعرية وثقافية، وعدد من النشاطات المختلفة، إضافةً إلى جولة في أسواق جدة القديمة والحديثة.

وأنهت الهيئة العامة للرياضة، إعداد البرنامج العام والأنشطة المصاحبة له، وجرى تشكيل مشرفات البرنامج من نخبة الشابات السعوديات المتخصصات في الأنشطة الشبابية والتطوعية والريادية.

يُذكر أن الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي، يعقد سنوياً وبشكل دوري بين دول المجلس.

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