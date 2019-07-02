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عقب إعلان الوزارة.. "أبا الخيل": هذه طبيعة عمل المرأة في "صناعة تربية النحل"

أكد أن عدد النحالين في المملكة 140 ألفاً.. والسوق يحتاج للمزيد

كشف مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي ‏بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل عن طبيعة الصناعة التي ستعمل فيها المرأة في مجال تربية النحل؛ حيث ستتمثل في منتجات أخرى من نحل العسل لها قيمة اقتصادية مثل "الغذاء الملكي والعكبر وحبوب اللقاح وسم النحل، بالإضافة إلى الصناعات المساندة للنحل، مثل خياطة ملابس النحالين والأقنعة وتصنيع الخلايا الخشبية وأدوات التجميل والشمع والصابون".

وأشار "أبا الخيل" إلى استهداف الوزارة تدريب 1500 سعودية على تربية النحل ومنتجاته في المرحلة الأولى في عدة مدن وعلى فترات مختلفة، موضحاً أنها من الوظائف المناسبة لطبيعة المرأة والمجتمع الريفي.

وقال: عدد المتقدمات وصل لأكثر من أربعة آلاف متقدمة، وكان أكثرهُن من الرياض والشرقية، مشيراً إلى أن منطقتي عسير وجازان مستهدفتان بشكل كبير في هذا البرنامج.

وتحدث "أبا الخيل" في برنامج صباح السعودية اليوم على القناة الأولى عن إعلان وزارة البيئة بدء تدريب المرأة على تربية النحل ومنتجاته.

وقال: يستهدف برنامج التنمية الريفية الذي يتضمن 8 برامج منها تطوير صناعة النحل والورد، ويبلغ سوق العسل والنحل في المملكة 300 مليون ريال، وهو مبلغ أقل من نصف بالمائة من مساهمة الإنتاج الزراعي في المملكة في الناتج المحلي.

وأضاف: اليوم كل العسل المنتج في المملكة لا يغطي حتى 10٪ من حاجة السوق، خاصة مع قلة أعداد النّحالين في المملكة، حيث لا يوجد في السعودية سوى 14 ألف نحّال، وهذا الرقم قليل جداً مقارنة بحجم السوق واتساع المملكة.

وأشار إلى جودة العسل في المملكة، كما أنه عادة ما يتوّج النحّالون السعوديون بالفوز بالمراكز الأولى خلال المشاركات العالمية.

واختتم "أبا الخيل" بأن بشّر بمستقبل واعد لصناعة النحل في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب إعلان الوزارة.. "أبا الخيل": هذه طبيعة عمل المرأة في "صناعة تربية النحل"
سبق

كشف مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي ‏بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل عن طبيعة الصناعة التي ستعمل فيها المرأة في مجال تربية النحل؛ حيث ستتمثل في منتجات أخرى من نحل العسل لها قيمة اقتصادية مثل "الغذاء الملكي والعكبر وحبوب اللقاح وسم النحل، بالإضافة إلى الصناعات المساندة للنحل، مثل خياطة ملابس النحالين والأقنعة وتصنيع الخلايا الخشبية وأدوات التجميل والشمع والصابون".

وأشار "أبا الخيل" إلى استهداف الوزارة تدريب 1500 سعودية على تربية النحل ومنتجاته في المرحلة الأولى في عدة مدن وعلى فترات مختلفة، موضحاً أنها من الوظائف المناسبة لطبيعة المرأة والمجتمع الريفي.

وقال: عدد المتقدمات وصل لأكثر من أربعة آلاف متقدمة، وكان أكثرهُن من الرياض والشرقية، مشيراً إلى أن منطقتي عسير وجازان مستهدفتان بشكل كبير في هذا البرنامج.

وتحدث "أبا الخيل" في برنامج صباح السعودية اليوم على القناة الأولى عن إعلان وزارة البيئة بدء تدريب المرأة على تربية النحل ومنتجاته.

وقال: يستهدف برنامج التنمية الريفية الذي يتضمن 8 برامج منها تطوير صناعة النحل والورد، ويبلغ سوق العسل والنحل في المملكة 300 مليون ريال، وهو مبلغ أقل من نصف بالمائة من مساهمة الإنتاج الزراعي في المملكة في الناتج المحلي.

وأضاف: اليوم كل العسل المنتج في المملكة لا يغطي حتى 10٪ من حاجة السوق، خاصة مع قلة أعداد النّحالين في المملكة، حيث لا يوجد في السعودية سوى 14 ألف نحّال، وهذا الرقم قليل جداً مقارنة بحجم السوق واتساع المملكة.

وأشار إلى جودة العسل في المملكة، كما أنه عادة ما يتوّج النحّالون السعوديون بالفوز بالمراكز الأولى خلال المشاركات العالمية.

واختتم "أبا الخيل" بأن بشّر بمستقبل واعد لصناعة النحل في المملكة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
02:43 PM

عقب إعلان الوزارة.. "أبا الخيل": هذه طبيعة عمل المرأة في "صناعة تربية النحل"

أكد أن عدد النحالين في المملكة 140 ألفاً.. والسوق يحتاج للمزيد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,796

كشف مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي ‏بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل عن طبيعة الصناعة التي ستعمل فيها المرأة في مجال تربية النحل؛ حيث ستتمثل في منتجات أخرى من نحل العسل لها قيمة اقتصادية مثل "الغذاء الملكي والعكبر وحبوب اللقاح وسم النحل، بالإضافة إلى الصناعات المساندة للنحل، مثل خياطة ملابس النحالين والأقنعة وتصنيع الخلايا الخشبية وأدوات التجميل والشمع والصابون".

وأشار "أبا الخيل" إلى استهداف الوزارة تدريب 1500 سعودية على تربية النحل ومنتجاته في المرحلة الأولى في عدة مدن وعلى فترات مختلفة، موضحاً أنها من الوظائف المناسبة لطبيعة المرأة والمجتمع الريفي.

وقال: عدد المتقدمات وصل لأكثر من أربعة آلاف متقدمة، وكان أكثرهُن من الرياض والشرقية، مشيراً إلى أن منطقتي عسير وجازان مستهدفتان بشكل كبير في هذا البرنامج.

وتحدث "أبا الخيل" في برنامج صباح السعودية اليوم على القناة الأولى عن إعلان وزارة البيئة بدء تدريب المرأة على تربية النحل ومنتجاته.

وقال: يستهدف برنامج التنمية الريفية الذي يتضمن 8 برامج منها تطوير صناعة النحل والورد، ويبلغ سوق العسل والنحل في المملكة 300 مليون ريال، وهو مبلغ أقل من نصف بالمائة من مساهمة الإنتاج الزراعي في المملكة في الناتج المحلي.

وأضاف: اليوم كل العسل المنتج في المملكة لا يغطي حتى 10٪ من حاجة السوق، خاصة مع قلة أعداد النّحالين في المملكة، حيث لا يوجد في السعودية سوى 14 ألف نحّال، وهذا الرقم قليل جداً مقارنة بحجم السوق واتساع المملكة.

وأشار إلى جودة العسل في المملكة، كما أنه عادة ما يتوّج النحّالون السعوديون بالفوز بالمراكز الأولى خلال المشاركات العالمية.

واختتم "أبا الخيل" بأن بشّر بمستقبل واعد لصناعة النحل في المملكة.

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200 مليون

200 مليون

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