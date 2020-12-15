وأفادت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، بأن سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية.

أدانت سلطنة عمان، اليوم، حادث استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

سلطنة عمان تدين استهداف ناقلة النفط في ميناء جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-15 أدانت سلطنة عمان، اليوم، حادث استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، بأن سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442 11:15 AM

سلطنة عمان تدين استهداف ناقلة النفط في ميناء جدة تضامنت مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها





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أدانت سلطنة عمان، اليوم، حادث استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأفادت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، بأن سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية.