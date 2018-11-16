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مسؤول أمريكي: السعودية أفضل شريك للتصدِّي لنشاطات إيران ومكافحة الإرهاب

قال: طهران ستنشئ داعشًا جديدًا إذا لم نتوصل إلى جذور المشكلة

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي لسوريا السفير جيمس جيفرى، أنه ليس للولايات المتحدة شريك أفضل في الشرق الأوسط من السعودية.

وقال جيفري، في تصريح أوردته وكالات عدة أمس الخميس: إن السعودية أفضل شريك لواشنطن من أجل التصدي لنشاطات إيران في المنطقة، بالإضافة إلى أنها شريك مهم في مكافحة الإرهاب.

وأكد جيفري أن واشنطن لم تكن لتقدر على فعل شيء في هاتين المسألتين في المنطقة دون مشاركة السعودية.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي قائلًا: إن إيران "ستنشئ داعشًا جديدًا إذا لم نتوصل إلى جذور المشكلة"، مضيفًا أنه في هذا المجال "لا شريك أفضل لدينا من السعودية.. ولا نستطيع مواصلة ما نفعله في المنطقة دونها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤول أمريكي: السعودية أفضل شريك للتصدِّي لنشاطات إيران ومكافحة الإرهاب
سبق

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي لسوريا السفير جيمس جيفرى، أنه ليس للولايات المتحدة شريك أفضل في الشرق الأوسط من السعودية.

وقال جيفري، في تصريح أوردته وكالات عدة أمس الخميس: إن السعودية أفضل شريك لواشنطن من أجل التصدي لنشاطات إيران في المنطقة، بالإضافة إلى أنها شريك مهم في مكافحة الإرهاب.

وأكد جيفري أن واشنطن لم تكن لتقدر على فعل شيء في هاتين المسألتين في المنطقة دون مشاركة السعودية.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي قائلًا: إن إيران "ستنشئ داعشًا جديدًا إذا لم نتوصل إلى جذور المشكلة"، مضيفًا أنه في هذا المجال "لا شريك أفضل لدينا من السعودية.. ولا نستطيع مواصلة ما نفعله في المنطقة دونها".

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
07:15 PM

مسؤول أمريكي: السعودية أفضل شريك للتصدِّي لنشاطات إيران ومكافحة الإرهاب

قال: طهران ستنشئ داعشًا جديدًا إذا لم نتوصل إلى جذور المشكلة

A A A
محمد البقمي - الرياض
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1,825

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي لسوريا السفير جيمس جيفرى، أنه ليس للولايات المتحدة شريك أفضل في الشرق الأوسط من السعودية.

وقال جيفري، في تصريح أوردته وكالات عدة أمس الخميس: إن السعودية أفضل شريك لواشنطن من أجل التصدي لنشاطات إيران في المنطقة، بالإضافة إلى أنها شريك مهم في مكافحة الإرهاب.

وأكد جيفري أن واشنطن لم تكن لتقدر على فعل شيء في هاتين المسألتين في المنطقة دون مشاركة السعودية.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي قائلًا: إن إيران "ستنشئ داعشًا جديدًا إذا لم نتوصل إلى جذور المشكلة"، مضيفًا أنه في هذا المجال "لا شريك أفضل لدينا من السعودية.. ولا نستطيع مواصلة ما نفعله في المنطقة دونها".

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