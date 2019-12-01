"تعليم جازان" يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

بمشاركة أكثر من 190 ألف طالب وطالبة ومعلم ومعلمة

بدأت، اليوم الأحد، في مكاتب التعليم والمدارس التابعة لتعليم جازان، فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة الخامسة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم بالمملكة، بمشاركة القيادات التعليمية، وأكثر من 190 ألف طالب وطالبة ومعلم ومعلمة.



وتتضمن الفعاليات، التي تستمر أسبوعًا كاملًا؛ عددًا من الأنشطة داخل حجرة الصف وخارجها؛ حيث تسابق الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات، للاحتفاء بذكرى البيعة عبر الإذاعة الصباحية بالكلمات الوطنية والقصائد الشعرية، واستعراض المنجزات الكبرى التي تحقّقت في عهد الملك سلمان -حفظه الله-.



كما جرى تخصيص عدد من فترات اليوم الدراسي، للحديث عن عهده الزاهر والتطور الكبير الذي تشهده جميع القطاعات.



وفي جانب إبراز مواهب الطلاب والطالبات، فعّلت المدارس المسابقات في مختلف المجالات الفنية؛ كالرسم والتصوير وكتابة القصائد والمسابقات الرياضية.



وتنظم لقاءات وأصبوحات شعرية، تنفذها المدارس بحضور أولياء الأمور والأهالي. وفي جانب تفعيل التقنية والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ سخرت المدارس ومكاتب التعليم حساباتها على المواقع لإيصال مشاعر منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات، متيحة للجميع الفرصة في بث مشاعر الوفاء والحب والولاء لملك الحزم والعزم.



وتمتدّ الفعاليات احتفاء بهذه المناسبات للأماكن العامة والأسواق، عبر إقامة عدد من المعارض وتخصيص أركان للرسم والتلوين، والمسابقات في شتى المجالات التي يشترك فيها جميع أفراد الأسرة.