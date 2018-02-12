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"كراني" يبشّر برحيل الزائر القطبي: استعدوا للدفء

ودَّع  الغربية وجنوبها وتحرَّك متجهاً لوسط العراق وشماله

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الزائر القطبي يواصل رحيله؛ مبيناً أن حالة من الدفء قادمة.

وقال، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر": يستمر الزائر في رحيله، وتمّ تحرُّك ملموس للزائر القطبي لوسط العراق وشماله.

وأضاف: ودَّع الزائر القطبي الغربية وجنوبها، وأن درجات الحرارة المسجلة خارج نطاق "الشلتر".. ومن ثرمومترات معلقة في المناطق المفتوحة لا تُعتبر صحيحة حسب علم الأرصاد والنظام الدولي".

وختم حديثه قائلاً: استعدوا للدفء القادم.

خبير الأرصاد حسن كراني الزائر القطبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني" يبشّر برحيل الزائر القطبي: استعدوا للدفء
سبق

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الزائر القطبي يواصل رحيله؛ مبيناً أن حالة من الدفء قادمة.

وقال، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر": يستمر الزائر في رحيله، وتمّ تحرُّك ملموس للزائر القطبي لوسط العراق وشماله.

وأضاف: ودَّع الزائر القطبي الغربية وجنوبها، وأن درجات الحرارة المسجلة خارج نطاق "الشلتر".. ومن ثرمومترات معلقة في المناطق المفتوحة لا تُعتبر صحيحة حسب علم الأرصاد والنظام الدولي".

وختم حديثه قائلاً: استعدوا للدفء القادم.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
11:30 AM

"كراني" يبشّر برحيل الزائر القطبي: استعدوا للدفء

ودَّع  الغربية وجنوبها وتحرَّك متجهاً لوسط العراق وشماله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,578

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الزائر القطبي يواصل رحيله؛ مبيناً أن حالة من الدفء قادمة.

وقال، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر": يستمر الزائر في رحيله، وتمّ تحرُّك ملموس للزائر القطبي لوسط العراق وشماله.

وأضاف: ودَّع الزائر القطبي الغربية وجنوبها، وأن درجات الحرارة المسجلة خارج نطاق "الشلتر".. ومن ثرمومترات معلقة في المناطق المفتوحة لا تُعتبر صحيحة حسب علم الأرصاد والنظام الدولي".

وختم حديثه قائلاً: استعدوا للدفء القادم.

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