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تبوك: إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية

خلال 8289 جولة رقابية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 8289 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.

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تبوك: إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية
سبق

نفّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 8289 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
11:15 AM

تبوك: إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية

خلال 8289 جولة رقابية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 8289 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.

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