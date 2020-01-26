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فقيها يرعى المعرض التوعوي لاستخدام الحطب المستورد بدلاً من المحلي

يقام في منتزه الثمامة ويستمر لمدة ثلاثة أيام

رعى وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، انطلاق المعرض البيئي التوعوي لاستخدام الحطب المستورد بدلاً من المحلي، والذي يقام في منتزه الثمامة مقابل محطة الخزام ويستمر لمدة ثلاثة أيام.


وتجول فقيها في المعرض واطلع على عروض الشركات المشاركة بأنواع الحطب المستورد للمساهمة في توعية المواطنين للابتعاد عن قطع الأشجار المحلية للحفاظ على البيئة.

وقد شارك في الفعاليات المصاحبة فريق "كلنا طموح" ووجود العديد من الأسر المنتجة من شباب وشابات، فيما تجول وكيل الوزارة في المعرض وعبر عن سروره بهذا المعرض، مثمناً جهود المشاركين، ثم قام بتكريم الجهات المشاركة بدروع تذكارية.

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فقيها يرعى المعرض التوعوي لاستخدام الحطب المستورد بدلاً من المحلي
سبق

رعى وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، انطلاق المعرض البيئي التوعوي لاستخدام الحطب المستورد بدلاً من المحلي، والذي يقام في منتزه الثمامة مقابل محطة الخزام ويستمر لمدة ثلاثة أيام.


وتجول فقيها في المعرض واطلع على عروض الشركات المشاركة بأنواع الحطب المستورد للمساهمة في توعية المواطنين للابتعاد عن قطع الأشجار المحلية للحفاظ على البيئة.

وقد شارك في الفعاليات المصاحبة فريق "كلنا طموح" ووجود العديد من الأسر المنتجة من شباب وشابات، فيما تجول وكيل الوزارة في المعرض وعبر عن سروره بهذا المعرض، مثمناً جهود المشاركين، ثم قام بتكريم الجهات المشاركة بدروع تذكارية.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
11:55 PM

فقيها يرعى المعرض التوعوي لاستخدام الحطب المستورد بدلاً من المحلي

يقام في منتزه الثمامة ويستمر لمدة ثلاثة أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، انطلاق المعرض البيئي التوعوي لاستخدام الحطب المستورد بدلاً من المحلي، والذي يقام في منتزه الثمامة مقابل محطة الخزام ويستمر لمدة ثلاثة أيام.


وتجول فقيها في المعرض واطلع على عروض الشركات المشاركة بأنواع الحطب المستورد للمساهمة في توعية المواطنين للابتعاد عن قطع الأشجار المحلية للحفاظ على البيئة.

وقد شارك في الفعاليات المصاحبة فريق "كلنا طموح" ووجود العديد من الأسر المنتجة من شباب وشابات، فيما تجول وكيل الوزارة في المعرض وعبر عن سروره بهذا المعرض، مثمناً جهود المشاركين، ثم قام بتكريم الجهات المشاركة بدروع تذكارية.

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