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"النمر": التعرض للشمس قد يسبب الوفاة وهذه مضاعفات الإجهاد الحراري

شدد على شرب السوائل والجلوس بمكان بارد وحذر من التعرض لها بهذا الوقت

تحدث استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن خطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس التي قد تصيب الذي يتعرض لأشعة الشمس هذه الأيام سواء أكان حاجًّا أو غير حاج.

وأشار النمر لمضاعفات ضربة الشمس وسبل الوقاية منها، مشددًا على تجنب التعرض للشمس ساعات الذروة.

يقول الدكتور النمر معرفًا الإجهاد الحراري: هو ارتفاع درجة الحرارة والتعب والخمول نذير لضربة الشمس". ويضيف: "ضربة الشمس لها مضاعفات كثيرة جدًّا مثل تسمم الدم وزيادة التجلط في الدم ومن الممكن تسبب الوفيات إلى 20%؛ ولذلك يجب معرفة الإجهاد الحراري وتفاديه.

ويتابع حديثه قائلًا: " لتفادي الإجهاد الحراري، ينبغي شرب السوائل الباردة في حدود ثلاثة لتر يومياً، سواء ماء أو عصائر، والجلوس في مكان بارد، إضافة إلى تفادي فترة ذروة درجة حرارة الشمس من 10 صباحاً إلى 4:00 عصرًا".

وأردف: "بعض الناس يعتقد أنه عندما تكون درجة الحرارة 45 درجة مئوية يستطيع أن يمشي في الشمس!! وهذا غير صحيح؛ لأنه خلال مشيه في تلك الفترة تصل أشعة الشمس إلى 65 درجة مئوية في الأجسام الصلبة، والجسم البشري لا يتحمل درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية"؛ إذ تتعطل وظائف الأعضاء الحيوية ويصاب المريض بضربة الشمس؛ لذا الوقاية ذات أهمية كبيرة جداً من التعرض لأشعة الشمس في تلك الأوقات ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النمر": التعرض للشمس قد يسبب الوفاة وهذه مضاعفات الإجهاد الحراري
سبق

تحدث استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن خطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس التي قد تصيب الذي يتعرض لأشعة الشمس هذه الأيام سواء أكان حاجًّا أو غير حاج.

وأشار النمر لمضاعفات ضربة الشمس وسبل الوقاية منها، مشددًا على تجنب التعرض للشمس ساعات الذروة.

يقول الدكتور النمر معرفًا الإجهاد الحراري: هو ارتفاع درجة الحرارة والتعب والخمول نذير لضربة الشمس". ويضيف: "ضربة الشمس لها مضاعفات كثيرة جدًّا مثل تسمم الدم وزيادة التجلط في الدم ومن الممكن تسبب الوفيات إلى 20%؛ ولذلك يجب معرفة الإجهاد الحراري وتفاديه.

ويتابع حديثه قائلًا: " لتفادي الإجهاد الحراري، ينبغي شرب السوائل الباردة في حدود ثلاثة لتر يومياً، سواء ماء أو عصائر، والجلوس في مكان بارد، إضافة إلى تفادي فترة ذروة درجة حرارة الشمس من 10 صباحاً إلى 4:00 عصرًا".

وأردف: "بعض الناس يعتقد أنه عندما تكون درجة الحرارة 45 درجة مئوية يستطيع أن يمشي في الشمس!! وهذا غير صحيح؛ لأنه خلال مشيه في تلك الفترة تصل أشعة الشمس إلى 65 درجة مئوية في الأجسام الصلبة، والجسم البشري لا يتحمل درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية"؛ إذ تتعطل وظائف الأعضاء الحيوية ويصاب المريض بضربة الشمس؛ لذا الوقاية ذات أهمية كبيرة جداً من التعرض لأشعة الشمس في تلك الأوقات ".

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
05:01 PM

"النمر": التعرض للشمس قد يسبب الوفاة وهذه مضاعفات الإجهاد الحراري

شدد على شرب السوائل والجلوس بمكان بارد وحذر من التعرض لها بهذا الوقت

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فلاح الجوفان - الرياض
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تحدث استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن خطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس التي قد تصيب الذي يتعرض لأشعة الشمس هذه الأيام سواء أكان حاجًّا أو غير حاج.

وأشار النمر لمضاعفات ضربة الشمس وسبل الوقاية منها، مشددًا على تجنب التعرض للشمس ساعات الذروة.

يقول الدكتور النمر معرفًا الإجهاد الحراري: هو ارتفاع درجة الحرارة والتعب والخمول نذير لضربة الشمس". ويضيف: "ضربة الشمس لها مضاعفات كثيرة جدًّا مثل تسمم الدم وزيادة التجلط في الدم ومن الممكن تسبب الوفيات إلى 20%؛ ولذلك يجب معرفة الإجهاد الحراري وتفاديه.

ويتابع حديثه قائلًا: " لتفادي الإجهاد الحراري، ينبغي شرب السوائل الباردة في حدود ثلاثة لتر يومياً، سواء ماء أو عصائر، والجلوس في مكان بارد، إضافة إلى تفادي فترة ذروة درجة حرارة الشمس من 10 صباحاً إلى 4:00 عصرًا".

وأردف: "بعض الناس يعتقد أنه عندما تكون درجة الحرارة 45 درجة مئوية يستطيع أن يمشي في الشمس!! وهذا غير صحيح؛ لأنه خلال مشيه في تلك الفترة تصل أشعة الشمس إلى 65 درجة مئوية في الأجسام الصلبة، والجسم البشري لا يتحمل درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية"؛ إذ تتعطل وظائف الأعضاء الحيوية ويصاب المريض بضربة الشمس؛ لذا الوقاية ذات أهمية كبيرة جداً من التعرض لأشعة الشمس في تلك الأوقات ".

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