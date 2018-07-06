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تركي بن طلال: نطوّر المواقع السياحية دون تغيير الهوية

أكد أن الزائر أمامه خيارات متنوعة ليستمتع بالأجواء

أكد نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن زائر منطقة عسير أمامه الكثير من الخيارات ليقضي موسماً سياحياً متنوعاً، وسط أجواء معتدلة وماطرة، مع وصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أقل من 20 درجة مئوية وقت الظهيرة.

وقال الأمير "تركي": السياحة في منطقة عسير ليست محصورة فقط في مدينة أبها وضواحيها، بل بإمكان الزائر الاختيار بين عديد من محافظات ومراكز المنطقة للاستمتاع بالأجواء وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

وبعد زياراته السياحية، أمس، ووقوفه على عدد من المرافق السياحية في مركز بللحمر ومركز بللسمر ومحافظة تنومة؛ أضاف الأمير "تركي"، أن العمل مستمر لتطوير وإيجاد بيئة سياحية جاذبة للزوار شمال مدينة أبها دون حدوث تغيير في هوية المكان وتقديم منتج جيد يلبي الاحتياجات.

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تركي بن طلال: نطوّر المواقع السياحية دون تغيير الهوية
سبق

أكد نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن زائر منطقة عسير أمامه الكثير من الخيارات ليقضي موسماً سياحياً متنوعاً، وسط أجواء معتدلة وماطرة، مع وصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أقل من 20 درجة مئوية وقت الظهيرة.

وقال الأمير "تركي": السياحة في منطقة عسير ليست محصورة فقط في مدينة أبها وضواحيها، بل بإمكان الزائر الاختيار بين عديد من محافظات ومراكز المنطقة للاستمتاع بالأجواء وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

وبعد زياراته السياحية، أمس، ووقوفه على عدد من المرافق السياحية في مركز بللحمر ومركز بللسمر ومحافظة تنومة؛ أضاف الأمير "تركي"، أن العمل مستمر لتطوير وإيجاد بيئة سياحية جاذبة للزوار شمال مدينة أبها دون حدوث تغيير في هوية المكان وتقديم منتج جيد يلبي الاحتياجات.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
01:54 PM

تركي بن طلال: نطوّر المواقع السياحية دون تغيير الهوية

أكد أن الزائر أمامه خيارات متنوعة ليستمتع بالأجواء

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ظافر الشهري - عسير
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أكد نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن زائر منطقة عسير أمامه الكثير من الخيارات ليقضي موسماً سياحياً متنوعاً، وسط أجواء معتدلة وماطرة، مع وصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أقل من 20 درجة مئوية وقت الظهيرة.

وقال الأمير "تركي": السياحة في منطقة عسير ليست محصورة فقط في مدينة أبها وضواحيها، بل بإمكان الزائر الاختيار بين عديد من محافظات ومراكز المنطقة للاستمتاع بالأجواء وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

وبعد زياراته السياحية، أمس، ووقوفه على عدد من المرافق السياحية في مركز بللحمر ومركز بللسمر ومحافظة تنومة؛ أضاف الأمير "تركي"، أن العمل مستمر لتطوير وإيجاد بيئة سياحية جاذبة للزوار شمال مدينة أبها دون حدوث تغيير في هوية المكان وتقديم منتج جيد يلبي الاحتياجات.

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