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بالفيديو.. سيدة تتحامل على المرض والحزن بالبيع بمهرجان الإبل

فقدت زوجها واثنين من أبنائها.. وفي مقطع لاقى انتشاراً واسعاً

أظهر مقطع فيديو عفوية سيدة تزاول البيع في شارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز، رغم مرضها وفقدانها زوجها واثنين من أبنائها.

وحظي المقطع الذي بثّه حساب مهرجان الإبل بالإعجاب بعفوية السيدة في دعائها للملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت السيدة: توفي زوجي واثنان من أبنائي، وبقي لي بنات وولد واحد، مشيرةً إلى أنها تعاني من المرض، وتعرضت لستّ جلسات لعلاجها بالكيماوي، وتشافت إلى حدّ ما، وبدأت في مزاولة بيع مستلزمات الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز، وأصبحت تشرح لرواد السوق الشعبي بعض الأدوات وسبل استخدامها للإبل.

واختتمت حديثها بدعاء عفوي صادق للملك وولي العهد على نعم الأمن والأمان وتسهيل سبل الراحة لمزاولتها التجارة.

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة والتي تجري فعالياته في الصياهد قد أتاح الفرصة لدى الأسر المنتجة الاستثمار ومزاولة البيع والشراء من خلال تخصيص أماكن مهيأة على شارع الدهناء تسمح لهم بمزاولة التجارة بكل سهولة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. سيدة تتحامل على المرض والحزن بالبيع بمهرجان الإبل
سبق

أظهر مقطع فيديو عفوية سيدة تزاول البيع في شارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز، رغم مرضها وفقدانها زوجها واثنين من أبنائها.

وحظي المقطع الذي بثّه حساب مهرجان الإبل بالإعجاب بعفوية السيدة في دعائها للملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت السيدة: توفي زوجي واثنان من أبنائي، وبقي لي بنات وولد واحد، مشيرةً إلى أنها تعاني من المرض، وتعرضت لستّ جلسات لعلاجها بالكيماوي، وتشافت إلى حدّ ما، وبدأت في مزاولة بيع مستلزمات الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز، وأصبحت تشرح لرواد السوق الشعبي بعض الأدوات وسبل استخدامها للإبل.

واختتمت حديثها بدعاء عفوي صادق للملك وولي العهد على نعم الأمن والأمان وتسهيل سبل الراحة لمزاولتها التجارة.

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة والتي تجري فعالياته في الصياهد قد أتاح الفرصة لدى الأسر المنتجة الاستثمار ومزاولة البيع والشراء من خلال تخصيص أماكن مهيأة على شارع الدهناء تسمح لهم بمزاولة التجارة بكل سهولة.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
03:39 PM

بالفيديو.. سيدة تتحامل على المرض والحزن بالبيع بمهرجان الإبل

فقدت زوجها واثنين من أبنائها.. وفي مقطع لاقى انتشاراً واسعاً

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مسلّم الهواملة - الرياض
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648

أظهر مقطع فيديو عفوية سيدة تزاول البيع في شارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز، رغم مرضها وفقدانها زوجها واثنين من أبنائها.

وحظي المقطع الذي بثّه حساب مهرجان الإبل بالإعجاب بعفوية السيدة في دعائها للملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت السيدة: توفي زوجي واثنان من أبنائي، وبقي لي بنات وولد واحد، مشيرةً إلى أنها تعاني من المرض، وتعرضت لستّ جلسات لعلاجها بالكيماوي، وتشافت إلى حدّ ما، وبدأت في مزاولة بيع مستلزمات الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز، وأصبحت تشرح لرواد السوق الشعبي بعض الأدوات وسبل استخدامها للإبل.

واختتمت حديثها بدعاء عفوي صادق للملك وولي العهد على نعم الأمن والأمان وتسهيل سبل الراحة لمزاولتها التجارة.

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة والتي تجري فعالياته في الصياهد قد أتاح الفرصة لدى الأسر المنتجة الاستثمار ومزاولة البيع والشراء من خلال تخصيص أماكن مهيأة على شارع الدهناء تسمح لهم بمزاولة التجارة بكل سهولة.

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