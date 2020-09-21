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وزير دفاع سابق.. انقلابيو مالي يعينون رئيسًا انتقاليًا للبلاد

يتولى المنصب لعدة أشهر

عيّنت لجنة شكلها المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم (الاثنين)، وزير الدفاع السابق با نداو، رئيسًا انتقاليًا في البلاد، كما عيّنت رئيس المجلس العقيد عاصمي غوتا نائبًا للرئيس الانتقالي.

وذكر "غوتا" في بيان متلفز مقتضب أن حفل تنصيب الرئيس سيجري الجمعة المقبل، وفقًا لـ "فرانس 24".

وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة لعدة أشهر، تسبق عودة المدنيين إلى الحكم.

وانقلب العسكريون على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس(آب) الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير دفاع سابق.. انقلابيو مالي يعينون رئيسًا انتقاليًا للبلاد
سبق

عيّنت لجنة شكلها المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم (الاثنين)، وزير الدفاع السابق با نداو، رئيسًا انتقاليًا في البلاد، كما عيّنت رئيس المجلس العقيد عاصمي غوتا نائبًا للرئيس الانتقالي.

وذكر "غوتا" في بيان متلفز مقتضب أن حفل تنصيب الرئيس سيجري الجمعة المقبل، وفقًا لـ "فرانس 24".

وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة لعدة أشهر، تسبق عودة المدنيين إلى الحكم.

وانقلب العسكريون على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس(آب) الماضي.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:36 PM

وزير دفاع سابق.. انقلابيو مالي يعينون رئيسًا انتقاليًا للبلاد

يتولى المنصب لعدة أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عيّنت لجنة شكلها المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم (الاثنين)، وزير الدفاع السابق با نداو، رئيسًا انتقاليًا في البلاد، كما عيّنت رئيس المجلس العقيد عاصمي غوتا نائبًا للرئيس الانتقالي.

وذكر "غوتا" في بيان متلفز مقتضب أن حفل تنصيب الرئيس سيجري الجمعة المقبل، وفقًا لـ "فرانس 24".

وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة لعدة أشهر، تسبق عودة المدنيين إلى الحكم.

وانقلب العسكريون على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس(آب) الماضي.

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