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بعد مطالبات أهالٍ بالتحقيق.. "المياه" توضح: بئر "أتانا" مدرجة وتعمل وتنتج

قالت تجاوباً مع "سبق": من 7 صباحاً لـ 4 عصراً تخدم 3 قرى وبشيب للتعبئة

قالت شركة المياه الوطنية، إن البئر التي أشار إليها أهالي "أتانا" بالليث مدرجة ضمن عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى محافظات جنوب منطقة مكة المكرمة وتعمل حسب الطاقة الانتاجية بصفة يومية.

تفصيلاً وتجاوباً مع ما نشر في "سبق" تحت عنوان: (أهالي "أتانا" بالليث يطالبون بفتح تحقيق حول بئر حكومية لا تخدمهم منذ 10 سنوات)، بينت الشركة قائلة: "نود أن نوضح أن البئر المشار إليها في الخبر مدرجة ضمن عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى محافظات جنوب منطقة مكة المكرّمة وتعمل حسب الطاقة الانتاجية بصفة يومية حيث تصل إنتاجيتها قرابة 95 متراً مكعباً يومياً وبمعدل إنتاج شهري يبلغ قرابة 2850 متراً مكعباً".

وأضافت: "تعمل البئر من الساعة 7 صباحاً حتى 4 عصراً لتلبية احتياج المستفيدين في تلك المنطقة، والبئر مزودة بشيب للتعبئة ولم يتوقف عن العمل ويخدم عدد 3 قرى هي (بجالة، بني يزيد، أتانا)".

وفي الختام، أكدت شركة المياه الوطنية أنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لـ"سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وإسهامها في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

شركة المياه الوطنية محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مطالبات أهالٍ بالتحقيق.. "المياه" توضح: بئر "أتانا" مدرجة وتعمل وتنتج
سبق

قالت شركة المياه الوطنية، إن البئر التي أشار إليها أهالي "أتانا" بالليث مدرجة ضمن عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى محافظات جنوب منطقة مكة المكرمة وتعمل حسب الطاقة الانتاجية بصفة يومية.

تفصيلاً وتجاوباً مع ما نشر في "سبق" تحت عنوان: (أهالي "أتانا" بالليث يطالبون بفتح تحقيق حول بئر حكومية لا تخدمهم منذ 10 سنوات)، بينت الشركة قائلة: "نود أن نوضح أن البئر المشار إليها في الخبر مدرجة ضمن عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى محافظات جنوب منطقة مكة المكرّمة وتعمل حسب الطاقة الانتاجية بصفة يومية حيث تصل إنتاجيتها قرابة 95 متراً مكعباً يومياً وبمعدل إنتاج شهري يبلغ قرابة 2850 متراً مكعباً".

وأضافت: "تعمل البئر من الساعة 7 صباحاً حتى 4 عصراً لتلبية احتياج المستفيدين في تلك المنطقة، والبئر مزودة بشيب للتعبئة ولم يتوقف عن العمل ويخدم عدد 3 قرى هي (بجالة، بني يزيد، أتانا)".

وفي الختام، أكدت شركة المياه الوطنية أنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لـ"سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وإسهامها في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:23 PM

بعد مطالبات أهالٍ بالتحقيق.. "المياه" توضح: بئر "أتانا" مدرجة وتعمل وتنتج

قالت تجاوباً مع "سبق": من 7 صباحاً لـ 4 عصراً تخدم 3 قرى وبشيب للتعبئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة المياه الوطنية، إن البئر التي أشار إليها أهالي "أتانا" بالليث مدرجة ضمن عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى محافظات جنوب منطقة مكة المكرمة وتعمل حسب الطاقة الانتاجية بصفة يومية.

تفصيلاً وتجاوباً مع ما نشر في "سبق" تحت عنوان: (أهالي "أتانا" بالليث يطالبون بفتح تحقيق حول بئر حكومية لا تخدمهم منذ 10 سنوات)، بينت الشركة قائلة: "نود أن نوضح أن البئر المشار إليها في الخبر مدرجة ضمن عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بقرى محافظات جنوب منطقة مكة المكرّمة وتعمل حسب الطاقة الانتاجية بصفة يومية حيث تصل إنتاجيتها قرابة 95 متراً مكعباً يومياً وبمعدل إنتاج شهري يبلغ قرابة 2850 متراً مكعباً".

وأضافت: "تعمل البئر من الساعة 7 صباحاً حتى 4 عصراً لتلبية احتياج المستفيدين في تلك المنطقة، والبئر مزودة بشيب للتعبئة ولم يتوقف عن العمل ويخدم عدد 3 قرى هي (بجالة، بني يزيد، أتانا)".

وفي الختام، أكدت شركة المياه الوطنية أنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لـ"سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وإسهامها في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

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