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"مياه جازان" تنجح في الضخ المستمر لحي المطار بجازان

خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

نجحت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، في تطبيق مبادرة الضخ المستمر، خلال 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، في حي المطار.

جاء ذلك، بعد دراسة الوضع التشغيلي للحي، وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا، ولتعزيز الاستفادة من المصادر لتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وقال مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن ناصر جبر، إن حي المطار يضم أكثر من 1700 منزل.

وأضاف، أنه جرى دراسة الوضع وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا، والإبقاء على مصدر رئيسي واحد فقط يغذى الحي بالجاذبية بضخ مستمر، مع إيقاف المصادر الأخرى للاستفادة منها في حالات الطوارئ.

كما تم التحكم في الضغوط داخل الشبكة، والتأكد من وصول المياه إلى جميع المنازل، وأسهم ذلك في توازن ضغوط الشبكات، ومنع حدوث الانكسارات، وظهور التسربات بصفة مستمرة.

وأكد مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، أن المبادرة نُفذت لرفع مستوى الجاهزية وتطوير الأعمال لضمان الحفاظ على أمن الإمداد المائي وعمليات التوزيع اليومية، بأيدي كفاءات وطنية ذات مؤهلات وخبرات عملية في قطاع المياه.

وأوضح، أن كميات المياه التي تم ضخها إلى حي المطار في مدينة جازان أكثر من خمسة آلاف متر مكعب يوميًا، وأن عدد المستفيدين منها أكثر من 20 ألف مستفيد، فيما تجاوز عدد المنازل بالحي أكثر من 1700 منزل تغذى بالضخ المستمر على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مياه جازان" تنجح في الضخ المستمر لحي المطار بجازان
سبق

نجحت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، في تطبيق مبادرة الضخ المستمر، خلال 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، في حي المطار.

جاء ذلك، بعد دراسة الوضع التشغيلي للحي، وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا، ولتعزيز الاستفادة من المصادر لتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وقال مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن ناصر جبر، إن حي المطار يضم أكثر من 1700 منزل.

وأضاف، أنه جرى دراسة الوضع وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا، والإبقاء على مصدر رئيسي واحد فقط يغذى الحي بالجاذبية بضخ مستمر، مع إيقاف المصادر الأخرى للاستفادة منها في حالات الطوارئ.

كما تم التحكم في الضغوط داخل الشبكة، والتأكد من وصول المياه إلى جميع المنازل، وأسهم ذلك في توازن ضغوط الشبكات، ومنع حدوث الانكسارات، وظهور التسربات بصفة مستمرة.

وأكد مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، أن المبادرة نُفذت لرفع مستوى الجاهزية وتطوير الأعمال لضمان الحفاظ على أمن الإمداد المائي وعمليات التوزيع اليومية، بأيدي كفاءات وطنية ذات مؤهلات وخبرات عملية في قطاع المياه.

وأوضح، أن كميات المياه التي تم ضخها إلى حي المطار في مدينة جازان أكثر من خمسة آلاف متر مكعب يوميًا، وأن عدد المستفيدين منها أكثر من 20 ألف مستفيد، فيما تجاوز عدد المنازل بالحي أكثر من 1700 منزل تغذى بالضخ المستمر على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:41 PM

"مياه جازان" تنجح في الضخ المستمر لحي المطار بجازان

خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

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محمد طيران - جازان
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نجحت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، في تطبيق مبادرة الضخ المستمر، خلال 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، في حي المطار.

جاء ذلك، بعد دراسة الوضع التشغيلي للحي، وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا، ولتعزيز الاستفادة من المصادر لتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وقال مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن ناصر جبر، إن حي المطار يضم أكثر من 1700 منزل.

وأضاف، أنه جرى دراسة الوضع وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا، والإبقاء على مصدر رئيسي واحد فقط يغذى الحي بالجاذبية بضخ مستمر، مع إيقاف المصادر الأخرى للاستفادة منها في حالات الطوارئ.

كما تم التحكم في الضغوط داخل الشبكة، والتأكد من وصول المياه إلى جميع المنازل، وأسهم ذلك في توازن ضغوط الشبكات، ومنع حدوث الانكسارات، وظهور التسربات بصفة مستمرة.

وأكد مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، أن المبادرة نُفذت لرفع مستوى الجاهزية وتطوير الأعمال لضمان الحفاظ على أمن الإمداد المائي وعمليات التوزيع اليومية، بأيدي كفاءات وطنية ذات مؤهلات وخبرات عملية في قطاع المياه.

وأوضح، أن كميات المياه التي تم ضخها إلى حي المطار في مدينة جازان أكثر من خمسة آلاف متر مكعب يوميًا، وأن عدد المستفيدين منها أكثر من 20 ألف مستفيد، فيما تجاوز عدد المنازل بالحي أكثر من 1700 منزل تغذى بالضخ المستمر على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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