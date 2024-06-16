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الدوري البحريني يستأنف نشاطه منتصف يوليو المقبل .. من دون جمهور

بعد اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم

أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوريات المحلية منتصف يوليو المقبل، من دون جمهور، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنسيقية، الذي ترأسه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، وناقش آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد19).

وشددت اللجنة التنسيقية على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية، والتأكد من الالتزام بها من قِبل الجميع، وقالت إنه "بناءً على عرض وزارة شؤون الشباب والرياضة وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس (كورونا)، وافقت اللجنة التنسيقية على السماح بالتدريب الداخلي والخارجي للرياضيين المحترفين والمنتخبات الوطنية وفق التعليمات المعتمدة، والسماح باستئناف الدوريات المحلية بحلول منتصف يوليو من دون جمهور.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الدوري البحريني يستأنف نشاطه منتصف يوليو المقبل .. من دون جمهور
سبق

أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوريات المحلية منتصف يوليو المقبل، من دون جمهور، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنسيقية، الذي ترأسه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، وناقش آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد19).

وشددت اللجنة التنسيقية على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية، والتأكد من الالتزام بها من قِبل الجميع، وقالت إنه "بناءً على عرض وزارة شؤون الشباب والرياضة وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس (كورونا)، وافقت اللجنة التنسيقية على السماح بالتدريب الداخلي والخارجي للرياضيين المحترفين والمنتخبات الوطنية وفق التعليمات المعتمدة، والسماح باستئناف الدوريات المحلية بحلول منتصف يوليو من دون جمهور.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:26 PM

الدوري البحريني يستأنف نشاطه منتصف يوليو المقبل .. من دون جمهور

بعد اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوريات المحلية منتصف يوليو المقبل، من دون جمهور، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنسيقية، الذي ترأسه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، وناقش آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد19).

وشددت اللجنة التنسيقية على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية، والتأكد من الالتزام بها من قِبل الجميع، وقالت إنه "بناءً على عرض وزارة شؤون الشباب والرياضة وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس (كورونا)، وافقت اللجنة التنسيقية على السماح بالتدريب الداخلي والخارجي للرياضيين المحترفين والمنتخبات الوطنية وفق التعليمات المعتمدة، والسماح باستئناف الدوريات المحلية بحلول منتصف يوليو من دون جمهور.

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