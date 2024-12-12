المورقي: جهود صحة الطائف ساهمت في إنهاء إجراءات افتتاح قسم الكلى

أكد مدير مستشفى ظلم بمحافظة الطائف خالد عايض المورقي، أن الجهود الكبيرة التي بذلتها صحة المحافظة بإشراف مباشر من مديرها الصيدلي صالح المونس ساهمت في تمكينهم من افتتاح قسم العلاج الطبيعي قبل عدة أشهر، ويجري حالياً الإعداد لافتتاح قسم الغسيل الكلوي مما سيخدم المرضى المصابين بالفشل الكلوي من السكان أو المجاورين من المراكز الأخرى، وينهي معاناتهم من تكبد عناء السفر لمحافظة الطائف لإجراء عملية الغسيل الكلوي.

كان ذلك خلال لقاء جمعه صباح اليوم بعدد من ذوي المرضى الذين حضروا بدعوة لحضور مبادرة "كلنا مسؤول" التي وجهت الوزارة بإطلاقها لإشراك المرضى وذويهم لمقابلة قيادات الإدارة التنفيذية بالمستشفى وسماع مقترحاتهم والصعوبات التي تواجههم، حيث أشرف على إطلاق المبادرة رئيس حقوق وعلاقات المرضى بدر القسامي.

وقال مدير المستشفى في كلمته لذوي المرضى الحضور، إننا نرحب بكم جميعاً، وسعداء بحضوركم وتلبية دعوتنا، فنحن هنا جميعاً لخدمة المنطقة وخدمتكم، وبذلنا ونبذل الكثير من الجهود لتوفير ما يحتاجه مستشفى ظلم لتوفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير الخدمات التي نقدمها لكم، وكان آخر ما تحقق بدعم من مدير صحة الطائف الصيدلي صالح المونس، تمثل في افتتاح قسم العلاج الطبيعي قبل أشهر قليلة، ونعمل حالياً لافتتاح قسم غسيل الكلى.

وأضاف المورقي: نزف لكم البشرى بأن مستشفى ظلم حصل على مراكز متقدمة في مكافحة العدوى والجودة على مستوى مستشفيات محافظة الطائف، وهذه الإنجازات تأتي بتوفيق الله ثم بتعاونكم وجهود الزملاء العاملين بالمستشفى، وأخيراً أودّ التأكيد بأننا نستقبل الملاحظات بصدر رحب ونتطلع إلى أن تشاركونا باقتراحاتكم، سواء الآن أو في أي وقت، مكتبي مفتوح لكم ونحن بخدمتكم دائماً.