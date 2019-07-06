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كأس إفريقيا: نيجيريا تطيح بالكاميرون خارج البطولة

نجح منتخب نيجيريا في تحقيق فوز مثير على حساب بطل النسخة الماضية الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ ليحجز مقعده في دور ربع نهائي لكأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإسكندرية لحساب الدور ثُمن النهائي للبطولة.

وسجل أهداف منتخب نيجيريا كل من أوديون إيغالو لاعب شانغهاي الصيني (19 و63)، وأليكس إيوبي لاعب أرسنال (66). في المقابل سجل هدفَي الكاميرون ستيفان باوكان (41) وكلينتون نجي لاعب مرسيليا الفرنسي (44).

وسيلاقي المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر صاحبة الضيافة وجنوب إفريقيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كأس إفريقيا: نيجيريا تطيح بالكاميرون خارج البطولة
سبق

نجح منتخب نيجيريا في تحقيق فوز مثير على حساب بطل النسخة الماضية الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ ليحجز مقعده في دور ربع نهائي لكأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإسكندرية لحساب الدور ثُمن النهائي للبطولة.

وسجل أهداف منتخب نيجيريا كل من أوديون إيغالو لاعب شانغهاي الصيني (19 و63)، وأليكس إيوبي لاعب أرسنال (66). في المقابل سجل هدفَي الكاميرون ستيفان باوكان (41) وكلينتون نجي لاعب مرسيليا الفرنسي (44).

وسيلاقي المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر صاحبة الضيافة وجنوب إفريقيا.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
09:30 PM

كأس إفريقيا: نيجيريا تطيح بالكاميرون خارج البطولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح منتخب نيجيريا في تحقيق فوز مثير على حساب بطل النسخة الماضية الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ ليحجز مقعده في دور ربع نهائي لكأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإسكندرية لحساب الدور ثُمن النهائي للبطولة.

وسجل أهداف منتخب نيجيريا كل من أوديون إيغالو لاعب شانغهاي الصيني (19 و63)، وأليكس إيوبي لاعب أرسنال (66). في المقابل سجل هدفَي الكاميرون ستيفان باوكان (41) وكلينتون نجي لاعب مرسيليا الفرنسي (44).

وسيلاقي المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر صاحبة الضيافة وجنوب إفريقيا.

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