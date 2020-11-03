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بالصور.. القنصل الأمريكي تزور مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام

تعرفت على المشاريع والخدمات التي يقدمها المركز للقطاع النسائي بالمنطقة

زارت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة نيكول مانز بعزاوي، أمس ، مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام ، حيث كان في استقبالها مديرة المركز مريم اليحيا ، ومنسوبات المركز.

وتفصيلاً، استمعت القنصل نيكول مانز بعزاوي إلى شرح عن أهداف المركز ومكوناته ووحداته الرئيسية، كما تعرفت على أهمية المشاريع والمنجزات والخدمات التي يقدمها المركز للقطاع النسائي بالمنطقة، من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقها.

وتجولت مع الوفد المرافق معها، برفقة مديرة المركز وعدد من منسوباته، وتعرَّفت على أقسام المركز التي تضمنت روضة المشاعل، ومركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للتدريب والتأهيل ، ثم النادي الصحي, وأبدت إعجابها بما رأته وما يوليه المركز من اهتمام بشؤون المرأة وتلبية احتياجاتها من تدريب وتوظيف وتعليم الأطفال .

وفي ختام الزيارة قدم مركز الأميرة جواهر درعاً تذكارية للقنصل السيدة نيكول مانز بعزاوي من إنتاج فتيات المركز .

وأعربت القنصل الأمريكي عن سعادتها بزيارة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير لما شاهدته من تطوير واضح وملموس في البرامج والخدمات التي تقدم للمرأة والطفل، ونأمل التعاون الدائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لدعم أهداف رؤية 2030 ودعم المرأة للمشاركة في الحياة المجتمعية السعودية نظراً للعلاقات العميقة والتبادل الثقافي بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. القنصل الأمريكي تزور مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام
سبق

زارت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة نيكول مانز بعزاوي، أمس ، مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام ، حيث كان في استقبالها مديرة المركز مريم اليحيا ، ومنسوبات المركز.

وتفصيلاً، استمعت القنصل نيكول مانز بعزاوي إلى شرح عن أهداف المركز ومكوناته ووحداته الرئيسية، كما تعرفت على أهمية المشاريع والمنجزات والخدمات التي يقدمها المركز للقطاع النسائي بالمنطقة، من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقها.

وتجولت مع الوفد المرافق معها، برفقة مديرة المركز وعدد من منسوباته، وتعرَّفت على أقسام المركز التي تضمنت روضة المشاعل، ومركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للتدريب والتأهيل ، ثم النادي الصحي, وأبدت إعجابها بما رأته وما يوليه المركز من اهتمام بشؤون المرأة وتلبية احتياجاتها من تدريب وتوظيف وتعليم الأطفال .

وفي ختام الزيارة قدم مركز الأميرة جواهر درعاً تذكارية للقنصل السيدة نيكول مانز بعزاوي من إنتاج فتيات المركز .

وأعربت القنصل الأمريكي عن سعادتها بزيارة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير لما شاهدته من تطوير واضح وملموس في البرامج والخدمات التي تقدم للمرأة والطفل، ونأمل التعاون الدائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لدعم أهداف رؤية 2030 ودعم المرأة للمشاركة في الحياة المجتمعية السعودية نظراً للعلاقات العميقة والتبادل الثقافي بين البلدين.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:48 PM

بالصور.. القنصل الأمريكي تزور مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام

تعرفت على المشاريع والخدمات التي يقدمها المركز للقطاع النسائي بالمنطقة

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حامد العلي - الدمام
1
2,054

زارت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة نيكول مانز بعزاوي، أمس ، مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام ، حيث كان في استقبالها مديرة المركز مريم اليحيا ، ومنسوبات المركز.

وتفصيلاً، استمعت القنصل نيكول مانز بعزاوي إلى شرح عن أهداف المركز ومكوناته ووحداته الرئيسية، كما تعرفت على أهمية المشاريع والمنجزات والخدمات التي يقدمها المركز للقطاع النسائي بالمنطقة، من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقها.

وتجولت مع الوفد المرافق معها، برفقة مديرة المركز وعدد من منسوباته، وتعرَّفت على أقسام المركز التي تضمنت روضة المشاعل، ومركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للتدريب والتأهيل ، ثم النادي الصحي, وأبدت إعجابها بما رأته وما يوليه المركز من اهتمام بشؤون المرأة وتلبية احتياجاتها من تدريب وتوظيف وتعليم الأطفال .

وفي ختام الزيارة قدم مركز الأميرة جواهر درعاً تذكارية للقنصل السيدة نيكول مانز بعزاوي من إنتاج فتيات المركز .

وأعربت القنصل الأمريكي عن سعادتها بزيارة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير لما شاهدته من تطوير واضح وملموس في البرامج والخدمات التي تقدم للمرأة والطفل، ونأمل التعاون الدائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لدعم أهداف رؤية 2030 ودعم المرأة للمشاركة في الحياة المجتمعية السعودية نظراً للعلاقات العميقة والتبادل الثقافي بين البلدين.

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