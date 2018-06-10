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المسند: سحب تتشكل على أجزاءٍ من مكة والرياض

قال: الماطرة تتراجع في جبال السروات وتنحصر بالمرتفعات

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتراجع الحالة الماطرة في جبال السروات، وقد تنحصر على أجزاءٍ من قمم مرتفعات #عسير #جازان #الباحة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: متوقع أن تتشكل السحب على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة #الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: سحب تتشكل على أجزاءٍ من مكة والرياض
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتراجع الحالة الماطرة في جبال السروات، وقد تنحصر على أجزاءٍ من قمم مرتفعات #عسير #جازان #الباحة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: متوقع أن تتشكل السحب على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة #الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
11:26 AM

المسند: سحب تتشكل على أجزاءٍ من مكة والرياض

قال: الماطرة تتراجع في جبال السروات وتنحصر بالمرتفعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتراجع الحالة الماطرة في جبال السروات، وقد تنحصر على أجزاءٍ من قمم مرتفعات #عسير #جازان #الباحة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: متوقع أن تتشكل السحب على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة #الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

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