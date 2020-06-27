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3 شركات تتّحد ضد مؤسس "فيسبوك" وتكبّده خسائر مليارية.. ما السبب؟

قرار من "كوكا كولا" و"يونيليفر" و"فيريزون" وأخريات بوقف التعامل الإعلاني

كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، خسر أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد قرار عدد من الشركات وقف تعاملها مع منصاته مثل "إنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك".

وقد تم تسجيل هذه الخسائر بعد قرار شركات "كوكا كولا"، و"يونيليفر"، و"فيريزون"، وشركات أخرى؛ وقف نشر إعلاناتها على "فيسبوك" والمنصات التابعة له مثل "إنستغرام" و"تويتر"، متهمين هذه المنصات الإخبارية والاجتماعية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة.

ووسط عدم الرضا المتزايد عن سياسات شركته، قال زوكربيرغ، يوم الجمعة الماضي: إن إدارة "فيسبوك" لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة "فيسبوك".

وأكد أن "فيسبوك" تعتزم إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف.

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3 شركات تتّحد ضد مؤسس "فيسبوك" وتكبّده خسائر مليارية.. ما السبب؟
سبق

كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، خسر أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد قرار عدد من الشركات وقف تعاملها مع منصاته مثل "إنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك".

وقد تم تسجيل هذه الخسائر بعد قرار شركات "كوكا كولا"، و"يونيليفر"، و"فيريزون"، وشركات أخرى؛ وقف نشر إعلاناتها على "فيسبوك" والمنصات التابعة له مثل "إنستغرام" و"تويتر"، متهمين هذه المنصات الإخبارية والاجتماعية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة.

ووسط عدم الرضا المتزايد عن سياسات شركته، قال زوكربيرغ، يوم الجمعة الماضي: إن إدارة "فيسبوك" لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة "فيسبوك".

وأكد أن "فيسبوك" تعتزم إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:31 AM

3 شركات تتّحد ضد مؤسس "فيسبوك" وتكبّده خسائر مليارية.. ما السبب؟

قرار من "كوكا كولا" و"يونيليفر" و"فيريزون" وأخريات بوقف التعامل الإعلاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، خسر أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد قرار عدد من الشركات وقف تعاملها مع منصاته مثل "إنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك".

وقد تم تسجيل هذه الخسائر بعد قرار شركات "كوكا كولا"، و"يونيليفر"، و"فيريزون"، وشركات أخرى؛ وقف نشر إعلاناتها على "فيسبوك" والمنصات التابعة له مثل "إنستغرام" و"تويتر"، متهمين هذه المنصات الإخبارية والاجتماعية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة.

ووسط عدم الرضا المتزايد عن سياسات شركته، قال زوكربيرغ، يوم الجمعة الماضي: إن إدارة "فيسبوك" لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة "فيسبوك".

وأكد أن "فيسبوك" تعتزم إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف.

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