تحديد هويات غرقى القارب المطاطي في بحر المانش

16 كردياً من العراق و4 أفغان بينهم 4 نساء وطفل

حدّدت السلطات الفرنسية رسمياً هوية 26 شخصاً من بين 27 انتشلت جثامينهم بعد غرق قاربهم الشهر الماضي في القنال الإنجليزي، وهم: 16 كردياً من العراق وأربعة أفغان، وتمّ إبلاغ عائلاتهم، حسب الـ "بي بي سي".

غرق القارب المطاطي الذي كان يقل المهاجرين في أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا من فرنسا في 24 نوفمبر الماضي.

وأوضحت وزارة العدل الفرنسية إنه تمّ التعرف على هوية 26 جثة من أصل 27 ضحية على الأقل، وأنه يجري الاستعداد لإعادة جثامين الضحايا إلى بلدانهم.

وقالت الوزارة إنها يمكن أن تؤكّد هوية 16 كردياً من العراق، هم: أربع نساء تراوح أعمارهن بين 22 و46 عاماً، ومراهق يبلغ من العمر 16 عاماً، وطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، وعشرة رجال تراوح أعمارهم بين 19 و37 عاما، كما تمّ التعرف على رجل كردي من إيران، يبلغ من العمر 23 عاماً.

وحدّدت السلطات أيضاً هويات امرأة صومالية تبلغ من العمر 33 عاماً، وأربعة رجال أفغان تراوح أعمارهم بين 24 و40 عاماً، ورجل مصري يبلغ من العمر 20 عاماً.

وبين الضحايا كذلك ثلاثة إثيوبيين، هم: امرأتان عمر إحداهما 22 عاماً والأخرى 25 عاماً، ورجل يبلغ من العمر 46 عاماً.