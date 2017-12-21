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"النيابة العامة" توجه بإنشاء وحدات لجرائم الاحتيال المالي

لخطورة هذه الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع

أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
وتحرص النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانًا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي, خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال، كما تسعى النيابة بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.

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"النيابة العامة" توجه بإنشاء وحدات لجرائم الاحتيال المالي
سبق

أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
وتحرص النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانًا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي, خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال، كما تسعى النيابة بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
04:44 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:06 PM

"النيابة العامة" توجه بإنشاء وحدات لجرائم الاحتيال المالي

لخطورة هذه الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
4,040

أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
وتحرص النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانًا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي, خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال، كما تسعى النيابة بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.

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