خطف الفارس الأردني هاني بشارات المركز الأول في الشوط الكبير ضمن بطولة "قفز السعودية" التي انطلقت اليوم (الخميس)، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية. وتوجت الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية أصحاب المركز الثلاثة الأولى، حيث حقق الفارس الأردني جائزة الشوط وهو المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، فئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر، وبزمن وقدره 65.84 ثانية، فيما حل الفارس الياباني مايك كاواي بزمن 66.22 ثانية، وجاء الفارس الروسي إيغور شيبريك ثالثًا وبزمن 66.90 ثانية. وفي الشوط المتوسط "المتوسط" لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر) ضمن الشوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس المصري مودة زيادة بخطف المركز الأول وبزمن 28.07 ثانية، وحل ثانيًا الفارس الأردني نصوح كيالي بزمن 30.91 ثانية، وجاء الفارس الياباني مايك كاواي ثالثًا بزمن 33.22 ثانية. وافتتحت أشواط اليوم الأول من البطولة، بالشوط الصغير لفئة (النجمة واحدة ـ ارتفاع 1.15 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس الصاعد عبد الرحمن النمر (18 عامًا) بزمن 29.86 ثانية، وجاء ثانيًا عبد الرحمن المطوع بزمن 30.00 ثانية، وحل ثالثًا عبد الرحمن البلادي بزمن 30.45 ثانية. وفي الشوط المتوسط "الثاني" لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.25 متر) والمؤهل لشوط فئة (4 نجوم) المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، حقق الفارس عبد الله الغامدي المركز الأول فيه وبزمن 29.47 ثانية، ثم الفارس خالد المبطي ثانيًا بزمن 30.78 ثانية، وحل الفارس محمد باكدم ثالثًا بزمن 30.89 ثانية.

"دليل" توجت الأبطال في ختام اليوم الأول .. "بشارات" بطل شوط "قفز السعودية" الكبير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09 خطف الفارس الأردني هاني بشارات المركز الأول في الشوط الكبير ضمن بطولة "قفز السعودية" التي انطلقت اليوم (الخميس)، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية.



وتوجت الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية أصحاب المركز الثلاثة الأولى، حيث حقق الفارس الأردني جائزة الشوط وهو المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، فئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر، وبزمن وقدره 65.84 ثانية، فيما حل الفارس الياباني مايك كاواي بزمن 66.22 ثانية، وجاء الفارس الروسي إيغور شيبريك ثالثًا وبزمن 66.90 ثانية.



وفي الشوط المتوسط "المتوسط" لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر) ضمن الشوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس المصري مودة زيادة بخطف المركز الأول وبزمن 28.07 ثانية، وحل ثانيًا الفارس الأردني نصوح كيالي بزمن 30.91 ثانية، وجاء الفارس الياباني مايك كاواي ثالثًا بزمن 33.22 ثانية.



وافتتحت أشواط اليوم الأول من البطولة، بالشوط الصغير لفئة (النجمة واحدة ـ ارتفاع 1.15 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس الصاعد عبد الرحمن النمر (18 عامًا) بزمن 29.86 ثانية، وجاء ثانيًا عبد الرحمن المطوع بزمن 30.00 ثانية، وحل ثالثًا عبد الرحمن البلادي بزمن 30.45 ثانية.



وفي الشوط المتوسط "الثاني" لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.25 متر) والمؤهل لشوط فئة (4 نجوم) المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، حقق الفارس عبد الله الغامدي المركز الأول فيه وبزمن 29.47 ثانية، ثم الفارس خالد المبطي ثانيًا بزمن 30.78 ثانية، وحل الفارس محمد باكدم ثالثًا بزمن 30.89 ثانية.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 10:49 PM

"دليل" توجت الأبطال في ختام اليوم الأول .. "بشارات" بطل شوط "قفز السعودية" الكبير





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خطف الفارس الأردني هاني بشارات المركز الأول في الشوط الكبير ضمن بطولة "قفز السعودية" التي انطلقت اليوم (الخميس)، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية.



وتوجت الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية أصحاب المركز الثلاثة الأولى، حيث حقق الفارس الأردني جائزة الشوط وهو المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، فئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر، وبزمن وقدره 65.84 ثانية، فيما حل الفارس الياباني مايك كاواي بزمن 66.22 ثانية، وجاء الفارس الروسي إيغور شيبريك ثالثًا وبزمن 66.90 ثانية.



وفي الشوط المتوسط "المتوسط" لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر) ضمن الشوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس المصري مودة زيادة بخطف المركز الأول وبزمن 28.07 ثانية، وحل ثانيًا الفارس الأردني نصوح كيالي بزمن 30.91 ثانية، وجاء الفارس الياباني مايك كاواي ثالثًا بزمن 33.22 ثانية.



وافتتحت أشواط اليوم الأول من البطولة، بالشوط الصغير لفئة (النجمة واحدة ـ ارتفاع 1.15 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس الصاعد عبد الرحمن النمر (18 عامًا) بزمن 29.86 ثانية، وجاء ثانيًا عبد الرحمن المطوع بزمن 30.00 ثانية، وحل ثالثًا عبد الرحمن البلادي بزمن 30.45 ثانية.



وفي الشوط المتوسط "الثاني" لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.25 متر) والمؤهل لشوط فئة (4 نجوم) المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، حقق الفارس عبد الله الغامدي المركز الأول فيه وبزمن 29.47 ثانية، ثم الفارس خالد المبطي ثانيًا بزمن 30.78 ثانية، وحل الفارس محمد باكدم ثالثًا بزمن 30.89 ثانية.