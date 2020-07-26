الكويت: 464 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بـكورونا

في الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 464 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 63773 حالة، في حين سجلت أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 433 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة الـ 464 تضمنت 303 حالات لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 3ر65 % و161 حالة لغير الكويتيين بنسبة 7ر34 %.