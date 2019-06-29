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الجيش العراقي يقتل قيادياً بارزاً في مليشيا "جيش المهدي"

"أبو درع" أصيب خلال الاشتباكات ولفظ أنفاسه في المشفى

‬قتلت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، نصير أبو درع القيادي البارز في مليشيا "جيش المهدي" التي أسسها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر مصدر أمني تحفظ على الكشف عن اسمه، أن قوة من مكافحة الإجرام في الكرادة اشتبكت مع "أبو درع"، في شارع الضغط في حي الرسالة في منطقة البياع جنوب غربي بغداد؛ ما أسفر عن إصابته بجروح، ونقله إلى مستشفى اليرموك، حيث لقي حتفه متأثراً بإصابته بعدة إطلاقات نارية، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأشار المصدر إلى أن ملاحقة القوة الأمنية لـ"أبو درع" تعود لارتكابه أفعالاً أمنية.

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الجيش العراقي يقتل قيادياً بارزاً في مليشيا "جيش المهدي"
سبق

‬قتلت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، نصير أبو درع القيادي البارز في مليشيا "جيش المهدي" التي أسسها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر مصدر أمني تحفظ على الكشف عن اسمه، أن قوة من مكافحة الإجرام في الكرادة اشتبكت مع "أبو درع"، في شارع الضغط في حي الرسالة في منطقة البياع جنوب غربي بغداد؛ ما أسفر عن إصابته بجروح، ونقله إلى مستشفى اليرموك، حيث لقي حتفه متأثراً بإصابته بعدة إطلاقات نارية، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأشار المصدر إلى أن ملاحقة القوة الأمنية لـ"أبو درع" تعود لارتكابه أفعالاً أمنية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
05:15 PM

الجيش العراقي يقتل قيادياً بارزاً في مليشيا "جيش المهدي"

"أبو درع" أصيب خلال الاشتباكات ولفظ أنفاسه في المشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬قتلت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، نصير أبو درع القيادي البارز في مليشيا "جيش المهدي" التي أسسها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر مصدر أمني تحفظ على الكشف عن اسمه، أن قوة من مكافحة الإجرام في الكرادة اشتبكت مع "أبو درع"، في شارع الضغط في حي الرسالة في منطقة البياع جنوب غربي بغداد؛ ما أسفر عن إصابته بجروح، ونقله إلى مستشفى اليرموك، حيث لقي حتفه متأثراً بإصابته بعدة إطلاقات نارية، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأشار المصدر إلى أن ملاحقة القوة الأمنية لـ"أبو درع" تعود لارتكابه أفعالاً أمنية.

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