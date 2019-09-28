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لائحة المحافظة على الذوق العام تحظر ارتداء ثياب النوم في الأماكن العامة

حظرت الملابس غير اللائقة وارتداء ملابس تحمل عبارات خادشة

حظرت لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي بدأ العمل بها اليوم، ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم في الأماكن العامة، إضافة لحظر الملابس التي تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً تخدش الحياء أو الذوق العام، كما حظرت اللائحة ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان.

وحددت اللائحة غرامات مالية لهذه المخالفات، تبلغ 100 ريال في المرة الأولى و200 ريال عند التكرار.

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لائحة المحافظة على الذوق العام تحظر ارتداء ثياب النوم في الأماكن العامة
سبق

حظرت لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي بدأ العمل بها اليوم، ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم في الأماكن العامة، إضافة لحظر الملابس التي تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً تخدش الحياء أو الذوق العام، كما حظرت اللائحة ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان.

وحددت اللائحة غرامات مالية لهذه المخالفات، تبلغ 100 ريال في المرة الأولى و200 ريال عند التكرار.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
07:25 PM

لائحة المحافظة على الذوق العام تحظر ارتداء ثياب النوم في الأماكن العامة

حظرت الملابس غير اللائقة وارتداء ملابس تحمل عبارات خادشة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
46
16,034

حظرت لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي بدأ العمل بها اليوم، ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم في الأماكن العامة، إضافة لحظر الملابس التي تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً تخدش الحياء أو الذوق العام، كما حظرت اللائحة ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان.

وحددت اللائحة غرامات مالية لهذه المخالفات، تبلغ 100 ريال في المرة الأولى و200 ريال عند التكرار.

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