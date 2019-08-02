انطلاق فعاليات "سبارتن" الرياضية بأول مشاركة نسائية في موسم السودة

تستهدف جميع الفئات العمرية.. وتتضمن عوائق مصممة لضمان السلامة للأطفال

تنطلق فعالية سباق سبارتن الرياضية ضمن إطار برنامج موسم السودة، الذي يُتوقَّع أن يجذب هواة هذا النوع من الرياضة ومحبي التحديات والمنافسة.

وفي التفاصيل، تستمر فعالية السباق لمدة ثلاثة أيام من 1 إلى 3 أغسطس. وتركز فعالية اليومَيْن الأول والثاني على تعريف الجمهور بالجو العام للسباق، في حين ينطلق السباق الرسمي للمشاركين في اليوم الثالث.

وسيُقام سباق "سبارتن سبرينت" في متنزه الملك عبدالعزيز في منطقة السودة التي تتمتع بمقومات طبيعية، ومناظر خلابة، تتراوح بين جمال الغابات والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والظروف المناخية المتميزة.

ويتخلل السباق مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، من ضمنها الركض والتسلق والاندفاع والسقوط والزحف.. إضافة إلى عبور التلال والوحل والأسلاك الشائكة، والعديد من التحديات المثيرة والمرحة في الوقت نفسه. وليس بالضرورة أن يكون المشاركون في سباق سبارتن من الرياضيين المتمرسين؛ فالركض رياضة مسلية للجميع، للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. ويعتبر السباق انطلاقة جيدة للمتسابقين الجدد وللرياضيين المحترفين؛ إذ يتاح لهم اختبار قوتهم البدنية، وتحدي أنفسهم.

ويتكون سباق "سبارتن سبرينت" من ثلاث فئات، هي: "بطولة النخبة"، وبطولة "الفئات العمرية"، و"السباق المفتوح"، ويمتد مساره على مسافة 5 كلم، ويتضمن أكثر من 20 عقبة وعائقًا.

ويضم السباق عوائق وعقبات، تختلف درجة صعوبتها، وتشمل الزحف تحت الأسلاك الشائكة، وتحدي "أطلس كاري" الذي يتعين فيه على المتسابقين التقاط حجر ثقيل، وحمله باتجاه العَلَم، والعودة به إلى الموقع الأوليّ. وكذلك "رافعة هرقل" التي يجدر بالمتنافسين فيها سحب الرافعة، وخفض الوزن المعلق بها ببطء، وتجنب سقوطه على الأرض.

إضافة إلى تسلق الحبال، وتحدي رمي الرمح الذي يحتاج إلى يد ثابتة، وذراع قوية، وتحدي قلب الإطارات الكبيرة، وتسلق الجدران.. والكثير من العقبات الأخرى التي تختبر مدى قدرة الشخص على التحمل.

ويوفر سباق سبارتن تجربة فريدة من نوعها للأطفال من خلال "سبارتن كيدز" الذي يضم ثلاث فئات: الأولى للأطفال من 4 إلى 6 أعوام، والثانية من 7 إلى 9 أعوام، والثالثة من 10 إلى 14 عامًا. ويبلغ طول مسار السباقات لكل من هذه الفئات على التوالي 800 و1600 و3200 متر.

وتتضمن مسارات السباقات عددًا من العوائق المصممة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة للسماح للمشاركين الصغار بالاستمتاع بهذه التجربة الحماسية، واختبار قوتهم البدنية والمعنوية.

ويتضمن سباق "سبارتن كيدز" 17 من العوائق متفاوتة الصعوبة، وتشمل عبور الأنفاق، وتسلق الجدران والحبال، والسير على منصة مرتفعة، والحفاظ على التوازن لتفادي السقوط، إضافة إلى عقبة "رافعة هرقل" التي تم تعديلها لتتناسب مع قدرات الأطفال؛ إذ يتعين عليهم سحب حبل، علق فيه كيس يزن 14 كلغ.. وغيرها الكثير من العقبات.

ويتيح السباق الفرصة لجميع الفئات للمشاركة، سواء لمن يتمتعون باللياقة العالية، أو من محبي الرياضة بشكل عام؛ إذ تتيح لهم منطقة فعاليات سبارتن فرصة تجربة بعض العقبات المميزة بمساعدة فريق من الخبراء.

كما تحتضن منطقة السباق عددًا من المطاعم التي تلبي أذواق الجميع، ويمكن فيها قضاء أمتع الأوقات نظرًا لما تزخر به من أجواء موسيقية وترفيهية رائعة.. كما تجري فيها أنشطة كثيرة، ينظمها الشركاء والرعاة الرسميون.

يُذكر أن فعاليات موسم السودة تقوم على أربعة محاور رئيسية، استندت إلى مقومات السودة الطبيعية والمناظر الخلابة والتراث والثقافة والمغامرات الرياضية والطقس الذي يميز المنطقة.. وقد صممت بما يحقق الميزة التنافسية لها؛ إذ سيتاح للمشاركين في الموسم الاختيار بين مجموعة واسعة من الأنشطة التي تستهويهم، وتستمر طيلة شهر أغسطس القادم.

ويهدف سباق سبارتن العالمي إلى إعداد جيل من الرياضيين الذين يتمتعون بالقوة البدنية والروح المعنوية العالية والثقة بالنفس.. وهو حدث استثنائي، يتاح فيه للإنسان تحدي وعورة المكان، وقوة الطبيعة.. فاحرصوا على المشاركة في هذه الفعالية الرياضية الاستثنائية التي تتيح لكم اختبار قدرتكم على التحمل، وتقام ضمن إطار موسم السودة من 1 إلى 31 أغسطس، الذي يشكل جزءًا من مبادرة مواسم السعودية 2019 التي أُطلقت في فبراير الماضي، وتتضمن 11 موسمًا سياحيًّا، يشمل معظم مناطق السعودية.