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بدايتها اليوم حتى صباح غد.. الحصيني يرسم خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة

قال: متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة في حبات البَرَد.. رياح على الساحل الغربي

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: "توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد".

وأضاف: من اليوم الثلاثاء 3/17هـ إلى صباح الأربعاء على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير والمدينة المنوّرة وجنوب مكة المكرّمة وأجزاء من شرق المتوسط والعراق ورياح على أجزاءٍ من الساحل الغربي.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدايتها اليوم حتى صباح غد.. الحصيني يرسم خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: "توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد".

وأضاف: من اليوم الثلاثاء 3/17هـ إلى صباح الأربعاء على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير والمدينة المنوّرة وجنوب مكة المكرّمة وأجزاء من شرق المتوسط والعراق ورياح على أجزاءٍ من الساحل الغربي.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:10 AM

بدايتها اليوم حتى صباح غد.. الحصيني يرسم خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة

قال: متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة في حبات البَرَد.. رياح على الساحل الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: "توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد".

وأضاف: من اليوم الثلاثاء 3/17هـ إلى صباح الأربعاء على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير والمدينة المنوّرة وجنوب مكة المكرّمة وأجزاء من شرق المتوسط والعراق ورياح على أجزاءٍ من الساحل الغربي.

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