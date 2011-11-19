السفارة في الأردن ترعى ريع ألفي تذكرة من مباراة المنتخب لأسر شهداء السيول

توزّعها على المواطنين والطلبة الدارسين .. تقام غداً تمهيداً للمشاركة في كأس آسيا

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، شراء ألفي تذكرة (درجة أولى) لمباراة المنتخبين الشقيقين السعودي والأردني الودية؛ لتوزيعها على المواطنين السعوديين والطلبة الدارسين في الأردن (بقيمة ٥ دنانير للتذكرة)، علماً بإمكانية تسلُّم تذاكر هذه المباراة من نادي الطلبة السعودي في عمّان، وكذلك البوابة رقم (4) في الاستاد.

تأتي مبادرة السفارة دعماً للجماهير السعودية الموجودة في الأردن والطلبة السعوديين الدارسين بالجامعات هناك، ومساهمةً مع الأشقاء الأردنيين في تخصيص ريع هذه المباراة لأسر شهداء ضحايا السيول التي اجتاحت مختلف مناطق المملكة الهاشمية.

وتمنت السفارة للمنتخبين الشقيقين تحقيق مزيد من الجاهزية للاستحقاقات القادمة من خلال اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما يوم غدا الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ على استاد الملك عبدالله الثاني في الساعة السابعة مساءً.