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السودان: إصابة مساعد الرئيس المخلوع عمر البشير بكورونا داخل سجن كوبر

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إصابة مساعد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن كوبر.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قالت الداخلية السودانية: "تَعَرّض المواطن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر لأزمة صحية، وبناء عليه تم أخذ عينة للفحص للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 21 أبريل المنصرم".

وأوضحت الداخلية أنه نُقِل إلى مستشفى الشرطة في اليوم التالي، وجاءت النتيجة سلبية إبان تواجده بالمستشفى، وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثانٍ جاءت نتيجته موجبة، ودُعم بفحص ثالث وكان موجبًا أيضًا.

وأكدت الداخلية السودانية أنه تم اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدًا لنقله لموقع آخر.

وأشارت الداخلية السودانية إلى تحسن حالة المساعد السابق للرئيس المعزول عمر البشير، أحمد هارون؛ حيث تم نقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومطلوبات الحراسة والتأمين.

وأفادت الداخلية بأنه "سيتم إعادة هارون إلى سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك".

فيروس كورونا الجديد السودان

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السودان: إصابة مساعد الرئيس المخلوع عمر البشير بكورونا داخل سجن كوبر
سبق

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إصابة مساعد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن كوبر.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قالت الداخلية السودانية: "تَعَرّض المواطن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر لأزمة صحية، وبناء عليه تم أخذ عينة للفحص للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 21 أبريل المنصرم".

وأوضحت الداخلية أنه نُقِل إلى مستشفى الشرطة في اليوم التالي، وجاءت النتيجة سلبية إبان تواجده بالمستشفى، وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثانٍ جاءت نتيجته موجبة، ودُعم بفحص ثالث وكان موجبًا أيضًا.

وأكدت الداخلية السودانية أنه تم اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدًا لنقله لموقع آخر.

وأشارت الداخلية السودانية إلى تحسن حالة المساعد السابق للرئيس المعزول عمر البشير، أحمد هارون؛ حيث تم نقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومطلوبات الحراسة والتأمين.

وأفادت الداخلية بأنه "سيتم إعادة هارون إلى سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:33 AM

السودان: إصابة مساعد الرئيس المخلوع عمر البشير بكورونا داخل سجن كوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إصابة مساعد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن كوبر.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قالت الداخلية السودانية: "تَعَرّض المواطن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر لأزمة صحية، وبناء عليه تم أخذ عينة للفحص للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 21 أبريل المنصرم".

وأوضحت الداخلية أنه نُقِل إلى مستشفى الشرطة في اليوم التالي، وجاءت النتيجة سلبية إبان تواجده بالمستشفى، وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثانٍ جاءت نتيجته موجبة، ودُعم بفحص ثالث وكان موجبًا أيضًا.

وأكدت الداخلية السودانية أنه تم اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدًا لنقله لموقع آخر.

وأشارت الداخلية السودانية إلى تحسن حالة المساعد السابق للرئيس المعزول عمر البشير، أحمد هارون؛ حيث تم نقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومطلوبات الحراسة والتأمين.

وأفادت الداخلية بأنه "سيتم إعادة هارون إلى سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك".

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