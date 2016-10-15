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شرطة الرياض تطيح بمواطن متورط بالنصب على أصحاب محالّ الذهب

لارتكابه 5 جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها 51 ألف ريال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحالّ بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ5 جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها 51.000 ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بمواطن متورط بالنصب على أصحاب محالّ الذهب
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحالّ بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ5 جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها 51.000 ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
07:45 PM

شرطة الرياض تطيح بمواطن متورط بالنصب على أصحاب محالّ الذهب

لارتكابه 5 جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها 51 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحالّ بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ5 جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها 51.000 ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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