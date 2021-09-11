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"مدير تعليم المجمعة" يترأس لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩١

وقف على الاستعدادات والبرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات الطلابية

ترأس مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبد اللطيف الملحم، الاجتماع الأول للجنة الاحتفاء باليوم الوطني.

وافتتح الاجتماع المدير التنفيذي للاحتفاء رئيس قسم النشاط الطلابي، ثم تحدث مدير التعليم بكلمة توجيهية ناقش فيها البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات الطلابية، واستعرض خطة الاحتفاء الرسمي المقترحة للإدارة مع المساعدين للشؤون التعليمية "بنين وبنات"، كما استعرض خطة احتفاء المدارس وفق ما ورد في تعميم الوزارة، وبيّن دور الأقسام التربوية والإدارية في إبراز هذه المناسبة، وشدد على متابعة تفعيلها.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية "بنين" أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب، الخطة المعّدة لزيارة القيادات التربوية والإدارية ومشرفي الإدارة للمدارس وآلية تطبيقها، كما تداخلت خلال الاجتماع المساعد للشؤون التعليمية بنات نورة بنت حمد الركبان، وأكدت على أهمية تكامل الجهود.

بعد ذلك تمت مناقشة محور الخطة الإعلامية للإدارة وإنتاج المواد الإعلامية الخاصة بهذه المناسبة وفق الخطة المتبعة من الإعلام والاتصال بالوزارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور إبراز المناسبة على مباني ومنشآت الإدارة والدعم المالي ومتابعة ميزانية الاحتفاء والدعوات والتواصل والعلاقات الخارجية.

وناقش رئيس قسم الصحة المدرسية آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عند إقامة الفعاليات والبرامج حضوريًّا.

وقبل نهاية الاجتماع تم الاستماع للمداخلات والنقاش والمقترحات لإظهار هذه المناسبة العظيمة لوطننا الغالي، ثم أعلنت التوصيات والقرارات.

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"مدير تعليم المجمعة" يترأس لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩١
سبق

ترأس مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبد اللطيف الملحم، الاجتماع الأول للجنة الاحتفاء باليوم الوطني.

وافتتح الاجتماع المدير التنفيذي للاحتفاء رئيس قسم النشاط الطلابي، ثم تحدث مدير التعليم بكلمة توجيهية ناقش فيها البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات الطلابية، واستعرض خطة الاحتفاء الرسمي المقترحة للإدارة مع المساعدين للشؤون التعليمية "بنين وبنات"، كما استعرض خطة احتفاء المدارس وفق ما ورد في تعميم الوزارة، وبيّن دور الأقسام التربوية والإدارية في إبراز هذه المناسبة، وشدد على متابعة تفعيلها.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية "بنين" أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب، الخطة المعّدة لزيارة القيادات التربوية والإدارية ومشرفي الإدارة للمدارس وآلية تطبيقها، كما تداخلت خلال الاجتماع المساعد للشؤون التعليمية بنات نورة بنت حمد الركبان، وأكدت على أهمية تكامل الجهود.

بعد ذلك تمت مناقشة محور الخطة الإعلامية للإدارة وإنتاج المواد الإعلامية الخاصة بهذه المناسبة وفق الخطة المتبعة من الإعلام والاتصال بالوزارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور إبراز المناسبة على مباني ومنشآت الإدارة والدعم المالي ومتابعة ميزانية الاحتفاء والدعوات والتواصل والعلاقات الخارجية.

وناقش رئيس قسم الصحة المدرسية آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عند إقامة الفعاليات والبرامج حضوريًّا.

وقبل نهاية الاجتماع تم الاستماع للمداخلات والنقاش والمقترحات لإظهار هذه المناسبة العظيمة لوطننا الغالي، ثم أعلنت التوصيات والقرارات.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
02:35 PM

"مدير تعليم المجمعة" يترأس لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩١

وقف على الاستعدادات والبرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات الطلابية

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فلاح الجوفان - المجمعة
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ترأس مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبد اللطيف الملحم، الاجتماع الأول للجنة الاحتفاء باليوم الوطني.

وافتتح الاجتماع المدير التنفيذي للاحتفاء رئيس قسم النشاط الطلابي، ثم تحدث مدير التعليم بكلمة توجيهية ناقش فيها البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات الطلابية، واستعرض خطة الاحتفاء الرسمي المقترحة للإدارة مع المساعدين للشؤون التعليمية "بنين وبنات"، كما استعرض خطة احتفاء المدارس وفق ما ورد في تعميم الوزارة، وبيّن دور الأقسام التربوية والإدارية في إبراز هذه المناسبة، وشدد على متابعة تفعيلها.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية "بنين" أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب، الخطة المعّدة لزيارة القيادات التربوية والإدارية ومشرفي الإدارة للمدارس وآلية تطبيقها، كما تداخلت خلال الاجتماع المساعد للشؤون التعليمية بنات نورة بنت حمد الركبان، وأكدت على أهمية تكامل الجهود.

بعد ذلك تمت مناقشة محور الخطة الإعلامية للإدارة وإنتاج المواد الإعلامية الخاصة بهذه المناسبة وفق الخطة المتبعة من الإعلام والاتصال بالوزارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور إبراز المناسبة على مباني ومنشآت الإدارة والدعم المالي ومتابعة ميزانية الاحتفاء والدعوات والتواصل والعلاقات الخارجية.

وناقش رئيس قسم الصحة المدرسية آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عند إقامة الفعاليات والبرامج حضوريًّا.

وقبل نهاية الاجتماع تم الاستماع للمداخلات والنقاش والمقترحات لإظهار هذه المناسبة العظيمة لوطننا الغالي، ثم أعلنت التوصيات والقرارات.

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