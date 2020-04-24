البريد السعودي يسلم 350 ألف طرد للعملاء خلال أزمة كورونا

متسلحًا بـ 3 آلاف موظف ومتطوع جنود مجهولة خلال هذه الجائحة

تمكن البريد السعودي منذ بداية أزمة فيروس كورونا من إيصال أكثر من 350 ألف مادة بريدية، منها 155 ألف مادة للبريد الرسمي و98 ألف طرد إلى مقر العميل في خدمة الميل الأخير.

بينما تم تسليم 30 ألف طرد ورسالة في المكاتب البريدية، و 10 آلاف طرد ورسالة من محطة الطرود، و57 ألف طرد إلى العملاء في منازلهم من خلال مبادرة "لسلامتك نوصلها لك" دون حاجة العميل للذهاب إلى المكتب البريدي.

كما عمل البريد السعودي على مجموعة من المبادرات المجتمعية، بتسليم أكثر من 3 آلاف سلة غذائية ضمن مبادرة "خير المدينة"، وأكثر من 400 بطاقة بنكية إلى منازل طلاب عدد من الكليات التقنية، كما وقع اتفاقية مع وزارة الصحة تهدف لتوصيل الأدوية الموصوفة إلى المستفيدين في منازلهم على مستوى المملكة، حيث تم إيصال أكثر من 3 آلاف وصفة طبية.

ولفت البريد إلى أن عدد الموظفين والمتطوعين من البريد السعودي خلال الأزمة لتوصيل المواد البريدية بلغ 3 آلاف موظف ومتطوع والذين أثبتوا خلال هذه الأزمة أنهم على قدر كبير من الثقة والاعتزاز لخدمة الوطن مع أخذهم لجميع الإجراءات الوقائية من لبس القفازات والكمامات.

ويبذل موظفو خدمة العملاء قصارى جهدهم للتجاوب مع العملاء، حيث استقبل مركز الاتصال أكثر من 193 ألف مكالمة وبنسبة إنجاز للاتصال 85%، بواقع 3 دقائق انتظار، بينما تم الرد على أكثر من 15 ألف تغريدة من حساب خدمة العملاء في تويتر.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي أن كل هذه الجهود التي يقوم بها البريد السعودي وبسواعد وطنية هي من واجبنا الوطني للعمل والتعاون مع كل الجهات الحكومية والخاصة وفي ظل هذه الظروف للحد من انتشار فيروس كورونا من توصيل الاحتياجات الإنسانية إلى المستفيدين، مثل الدواء أو الوثاق الحكومية أو الشحنات والطرود.