وصف عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد القرشي بأن إجراءات ترشيح الحجاج لهذا العام غير مسبوقة، ويتم تطبيقها لأول مرة. وقال القرشي لـ "سبق": وزارة الحج والعمرة بثّت بعد انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من المسار الإلكتروني لحج هذا العام رسائل نصية ظهر الجمعة الماضية للمرشحين من المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج حيث إن هذا الإجراء يتم لأول مرة. وأضاف كان في السابق يتم تواصل الحجاج مع شركات ومؤسسات حجاج الداخل مباشرة. وأوضح أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في حج هذا العام والبالغ عددها ١٩٠ شركة ومؤسسة؛ مهيأة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتعكف حالياً على تهيئة مخيمات المشاعر المقدسة وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن.

القرشي لـ"سبق": إجراءات غير مسبوقة في ترشيح ضيوف الرحمن هذا العام عبدالرزاق البجالي سبق 2021-06-27 وصف عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد القرشي بأن إجراءات ترشيح الحجاج لهذا العام غير مسبوقة، ويتم تطبيقها لأول مرة.



وقال القرشي لـ "سبق": وزارة الحج والعمرة بثّت بعد انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من المسار الإلكتروني لحج هذا العام رسائل نصية ظهر الجمعة الماضية للمرشحين من المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج حيث إن هذا الإجراء يتم لأول مرة.



وأضاف كان في السابق يتم تواصل الحجاج مع شركات ومؤسسات حجاج الداخل مباشرة.



وأوضح أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في حج هذا العام والبالغ عددها ١٩٠ شركة ومؤسسة؛ مهيأة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتعكف حالياً على تهيئة مخيمات المشاعر المقدسة وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 02:27 PM

القرشي لـ"سبق": إجراءات غير مسبوقة في ترشيح ضيوف الرحمن هذا العام مهيأة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتعكف حالياً على تهيئة مخيمات المشاعر





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وصف عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد القرشي بأن إجراءات ترشيح الحجاج لهذا العام غير مسبوقة، ويتم تطبيقها لأول مرة.



وقال القرشي لـ "سبق": وزارة الحج والعمرة بثّت بعد انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من المسار الإلكتروني لحج هذا العام رسائل نصية ظهر الجمعة الماضية للمرشحين من المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج حيث إن هذا الإجراء يتم لأول مرة.



وأضاف كان في السابق يتم تواصل الحجاج مع شركات ومؤسسات حجاج الداخل مباشرة.



وأوضح أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في حج هذا العام والبالغ عددها ١٩٠ شركة ومؤسسة؛ مهيأة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتعكف حالياً على تهيئة مخيمات المشاعر المقدسة وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن.