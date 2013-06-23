"الشؤون الإسلامية" تنهي برنامجها التوعوي لبيان "أمن الدولة" في جمع التبرعات

للتحذير من خطر جريمة غسل الأموال وبيان الجهات الرسمية المخولة

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة جازان، خلال المدة من 30 رمضان إلى 30 شوال 1442هـ البرنامج الدعوي التوعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات.

وشارك في البرنامج وكيل الوزارة للدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد العنزي، ومتحدث رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام زكي عطية، والدكتور علي الحدادي، ومدير عام فرع الوزارة في جازان أسامة بن زيد مدخلي، وعدد من الدعاة والمتخصصين.

نُفذ البرنامج عبر ندوتين علميتين و71 كلمة دعوية ووعظية و46 محاضرة علمية توعوية، ونشر أكثر من 150 برشوراً توعوياً، وحضرها عبر منصة التواصل الاجتماعي "زوم" أكثر من 12000 مستمع ومستمعة.

من جانبه، أكد "المدخلي" أن تلك البرامج تأتي لتوعية المجتمع بخطر جريمة غسل الأموال على الفرد والمجتمع، كما تبين الجهات الرسمية المخولة لجمع التبرعات، وأن نجعل التبرعات عبر المنافذ الرسمية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كمنصة إحسان للعمل الخيري ومركز الملك سلمان للإغاثة.



وحذر مدير عام فرع الشؤون الإسلامية من وضع أموالنا عبر المنافذ غير الرسمية خشية أن تذهب تلك الأموال لجهات غير شرعية كالمنظمات الإرهابية والحزبية في مقدمتها تنظيم الإخوان المسلمين، والتي تسيء للدين والوطن.

وقدم "المدخلي" الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي رعى هذه البرامج المباركة, كما وجه الشكر للمشاركين من أصحاب الفضيلة والسعادة الذين ساهموا بالبرنامج.

وفي ختام حديثه، سأل الله أن يؤتي هذا البرنامج ثماره وتكون بداية هدم أسوار المنظمات الإرهابية التي تستغل عواطف المسلمين لتعزيز أفكارهم الخبيثة وتقوية ركائزهم الشيطانية.