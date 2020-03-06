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تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الأرصاد حالة الطقس نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:43 PM

تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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