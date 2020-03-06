تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-06
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:43 PM
تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.