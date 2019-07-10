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استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر والحبس" في نظام التنفيذ

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بشأن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر، والحبس" الوارديْن في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.

يُشار إلى أنه سيتم إصدار آلية وضوابط هذا الاستثناء.

مجلس الوزراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر والحبس" في نظام التنفيذ
سبق

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بشأن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر، والحبس" الوارديْن في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.

يُشار إلى أنه سيتم إصدار آلية وضوابط هذا الاستثناء.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
03:55 PM
اخر تعديل
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
04:34 PM

استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر والحبس" في نظام التنفيذ

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
15,901

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بشأن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر، والحبس" الوارديْن في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.

يُشار إلى أنه سيتم إصدار آلية وضوابط هذا الاستثناء.

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