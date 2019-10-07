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"الإخبارية".. تعيين مديرين جدد وسيدة تتولى موقعاً قيادياً في القناة

شمل أقساماً عدة في الأخبار والاقتصاد والرياضة والإعلام الجديد

أعلنت قناة "الإخبارية" عن تعيينات قيادية في طاقمها التحريري شمل أقساماً عدة في الأخبار والاقتصاد والرياضة والإعلام الجديد.

وأصدر فارس بن حزام مدير عام القناة ومسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، قراراً بتعيين ماهر محمد القضيب مديراً لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مدير لإدارة الاقتصاد، وزهران عبدالرحمن الزهراني مديراً للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية، وصاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، وكلف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيساً لقسم الجودة، كما أصدر ابن حزام قراراً بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيساً لتحرير أخبار القناة السعودية.

وأوضحت قناة "الإخبارية" في بيان لها أن التعيينات الجديدة تأتي لاستكمال الطاقمين الإداري والتحري ري؛ لتسيير شؤون العمل والإنتاج، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من شؤون الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

الإخبارية قناة الإخبارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإخبارية".. تعيين مديرين جدد وسيدة تتولى موقعاً قيادياً في القناة
سبق

أعلنت قناة "الإخبارية" عن تعيينات قيادية في طاقمها التحريري شمل أقساماً عدة في الأخبار والاقتصاد والرياضة والإعلام الجديد.

وأصدر فارس بن حزام مدير عام القناة ومسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، قراراً بتعيين ماهر محمد القضيب مديراً لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مدير لإدارة الاقتصاد، وزهران عبدالرحمن الزهراني مديراً للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية، وصاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، وكلف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيساً لقسم الجودة، كما أصدر ابن حزام قراراً بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيساً لتحرير أخبار القناة السعودية.

وأوضحت قناة "الإخبارية" في بيان لها أن التعيينات الجديدة تأتي لاستكمال الطاقمين الإداري والتحري ري؛ لتسيير شؤون العمل والإنتاج، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من شؤون الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
03:16 PM

"الإخبارية".. تعيين مديرين جدد وسيدة تتولى موقعاً قيادياً في القناة

شمل أقساماً عدة في الأخبار والاقتصاد والرياضة والإعلام الجديد

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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2,759

أعلنت قناة "الإخبارية" عن تعيينات قيادية في طاقمها التحريري شمل أقساماً عدة في الأخبار والاقتصاد والرياضة والإعلام الجديد.

وأصدر فارس بن حزام مدير عام القناة ومسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، قراراً بتعيين ماهر محمد القضيب مديراً لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مدير لإدارة الاقتصاد، وزهران عبدالرحمن الزهراني مديراً للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية، وصاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، وكلف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيساً لقسم الجودة، كما أصدر ابن حزام قراراً بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيساً لتحرير أخبار القناة السعودية.

وأوضحت قناة "الإخبارية" في بيان لها أن التعيينات الجديدة تأتي لاستكمال الطاقمين الإداري والتحري ري؛ لتسيير شؤون العمل والإنتاج، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من شؤون الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

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