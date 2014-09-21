مصر تعلن الحداد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

إطلاق اسمه على قاعدة عسكرية

أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد، اليوم "الثلاثاء"، لمدة ثلاثة أيام، على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بسام راضي، أن الحداد يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى غروب شمس الخميس المقبل.

في السياق نفسه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية؛ تقديرًا واحترامًا لدوره في تاريخ مصر.

وتوفي "طنطاوي" صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا.