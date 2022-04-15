"التقاعد" تقدم موعد صرف معاشات الشهر الحالي ليوم 23 أبريل
مراعاةً لمصالح المتقاعدين والمستفيدين مع قرب شهر رمضان المبارك
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للشهر الحالي إلى يوم 23 أبريل؛ مراعاة لمصالح المتقاعدين والمستفيدين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
أعلنت المؤسسة ذلك عبر حسابها الرسمي على" تويتر"، قائلةً: "مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من المؤسسة العامة للتقاعد على مصالح عملائها سيتم تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل ليوم 23 أبريل".
المؤسسة العامة للتقاعد
"التقاعد" تقدم موعد صرف معاشات الشهر الحالي ليوم 23 أبريل
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-04-15
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للشهر الحالي إلى يوم 23 أبريل؛ مراعاة لمصالح المتقاعدين والمستفيدين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
أعلنت المؤسسة ذلك عبر حسابها الرسمي على" تويتر"، قائلةً: "مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من المؤسسة العامة للتقاعد على مصالح عملائها سيتم تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل ليوم 23 أبريل".
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:37 PM
"التقاعد" تقدم موعد صرف معاشات الشهر الحالي ليوم 23 أبريل
مراعاةً لمصالح المتقاعدين والمستفيدين مع قرب شهر رمضان المبارك
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للشهر الحالي إلى يوم 23 أبريل؛ مراعاة لمصالح المتقاعدين والمستفيدين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
أعلنت المؤسسة ذلك عبر حسابها الرسمي على" تويتر"، قائلةً: "مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من المؤسسة العامة للتقاعد على مصالح عملائها سيتم تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل ليوم 23 أبريل".