النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. صواعق تضرب جازان تزامنًا مع الأمطار الغزيرة

تتواصل حتى الآن وسط تحذيرات "الأرصاد" و"الدفاع المدني"

رصدت مقاطع فيديو قوة الصواعق التي شهدتها منطقة جازان اليوم أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والتي تتواصل حتى وقت تحرير هذه المادة على عددٍ من المواقع.

ووثقت مقاطع الفيديو التي رصدها المصور علي الأمير، الصواعق الرعدية في محافظة صبيا بمركز الكدمي خلال الأمطار مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان منذ وقتٍ مبكر من الخميس أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، وتواصلت تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من التقلبات الجوية، فيما يحذر الدفاع المدني من المجازفة بعبور السيول.

حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. صواعق تضرب جازان تزامنًا مع الأمطار الغزيرة
سبق

رصدت مقاطع فيديو قوة الصواعق التي شهدتها منطقة جازان اليوم أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والتي تتواصل حتى وقت تحرير هذه المادة على عددٍ من المواقع.

ووثقت مقاطع الفيديو التي رصدها المصور علي الأمير، الصواعق الرعدية في محافظة صبيا بمركز الكدمي خلال الأمطار مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان منذ وقتٍ مبكر من الخميس أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، وتواصلت تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من التقلبات الجوية، فيما يحذر الدفاع المدني من المجازفة بعبور السيول.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:38 AM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:24 AM

بالفيديو.. صواعق تضرب جازان تزامنًا مع الأمطار الغزيرة

تتواصل حتى الآن وسط تحذيرات "الأرصاد" و"الدفاع المدني"

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,268

رصدت مقاطع فيديو قوة الصواعق التي شهدتها منطقة جازان اليوم أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والتي تتواصل حتى وقت تحرير هذه المادة على عددٍ من المواقع.

ووثقت مقاطع الفيديو التي رصدها المصور علي الأمير، الصواعق الرعدية في محافظة صبيا بمركز الكدمي خلال الأمطار مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان منذ وقتٍ مبكر من الخميس أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، وتواصلت تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من التقلبات الجوية، فيما يحذر الدفاع المدني من المجازفة بعبور السيول.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,840
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,221
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,907

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة