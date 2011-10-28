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سفارة المملكة في أستراليا تُعرّف بجهود تمكين المرأة السعودية

ضِمن أنشطتها الثقافية المستمرة بمناسبة عام رئاسة مجموعة العشرين

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، ندوة بعنوان "تمكين المرأة في المملكة" ضمن أنشطتها الثقافية المستمرة بمناسبة سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتي تهدف من خلالها لتعريف المجتمع الأسترالي بالدور الكبير التي تقوم به السعودية لتمكين المرأة ومنحها حقوقها ودعمها، لتشارك في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد جنبًا إلى جنب مع الرجل.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير مساعد بن إبراهيم السليم، أن هذه المناسبة أحد الفعاليات التي وجّه بإقامتها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية لتسليط الضوء على الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من أجل تمكين المرأة في كل المجالات؛ لتساهم في تحقيق الأهداف المأمولة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتعريف بالدور الهام الذي وصلت له المرأة السعودية بتبوئها مناصب عليا قيادية في القطاعين العام والخاص.

تحدثت في الندوة "عن بُعد" كل من: رئيسة مجموعة تواصل النساء W20 في مجموعة العشرين لهذا العام الدكتورة ثريا عبيد، والتي سبق أن تَسلمت العديد من المناصب القيادية محليًّا ودوليًّا؛ منها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للإسكان وعضو في أول مجموعة نسائية تنضم لمجلس الشورى ٢٠١٣م، بالإضافة إلى الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة، ورئيسة مجموعة تواصل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، والدكتورة ريم الفريان المدير التنفيذي للأمانة العامة لمجموعة العشرين لهذا العام، ولينا المعينا عضو في مجلس الشورى في دورته السابقة، وسارة الخضيري الشربا السعودي لمجموعة تواصل الشباب Y20 بمجموعة العشرين لهذا العام.

حضر هذه الندوة العديد من المسؤولين الأستراليين وبعض سفراء دول مجموعة العشرين وسيدات المجتمع الدبلوماسي النسائي في أستراليا، بالإضافة إلى مجموعة من سيدات ورجال الأعمال أعضاء مجلس الأعمال السعودي الأسترالي، ومجموعة من أكاديميات وطلبة دراسات عليا في جامعات ومراكز بحثية أسترالية مهتمين بهذا الشأن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في أستراليا تُعرّف بجهود تمكين المرأة السعودية
سبق

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، ندوة بعنوان "تمكين المرأة في المملكة" ضمن أنشطتها الثقافية المستمرة بمناسبة سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتي تهدف من خلالها لتعريف المجتمع الأسترالي بالدور الكبير التي تقوم به السعودية لتمكين المرأة ومنحها حقوقها ودعمها، لتشارك في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد جنبًا إلى جنب مع الرجل.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير مساعد بن إبراهيم السليم، أن هذه المناسبة أحد الفعاليات التي وجّه بإقامتها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية لتسليط الضوء على الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من أجل تمكين المرأة في كل المجالات؛ لتساهم في تحقيق الأهداف المأمولة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتعريف بالدور الهام الذي وصلت له المرأة السعودية بتبوئها مناصب عليا قيادية في القطاعين العام والخاص.

تحدثت في الندوة "عن بُعد" كل من: رئيسة مجموعة تواصل النساء W20 في مجموعة العشرين لهذا العام الدكتورة ثريا عبيد، والتي سبق أن تَسلمت العديد من المناصب القيادية محليًّا ودوليًّا؛ منها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للإسكان وعضو في أول مجموعة نسائية تنضم لمجلس الشورى ٢٠١٣م، بالإضافة إلى الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة، ورئيسة مجموعة تواصل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، والدكتورة ريم الفريان المدير التنفيذي للأمانة العامة لمجموعة العشرين لهذا العام، ولينا المعينا عضو في مجلس الشورى في دورته السابقة، وسارة الخضيري الشربا السعودي لمجموعة تواصل الشباب Y20 بمجموعة العشرين لهذا العام.

حضر هذه الندوة العديد من المسؤولين الأستراليين وبعض سفراء دول مجموعة العشرين وسيدات المجتمع الدبلوماسي النسائي في أستراليا، بالإضافة إلى مجموعة من سيدات ورجال الأعمال أعضاء مجلس الأعمال السعودي الأسترالي، ومجموعة من أكاديميات وطلبة دراسات عليا في جامعات ومراكز بحثية أسترالية مهتمين بهذا الشأن.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:37 PM

سفارة المملكة في أستراليا تُعرّف بجهود تمكين المرأة السعودية

ضِمن أنشطتها الثقافية المستمرة بمناسبة عام رئاسة مجموعة العشرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، ندوة بعنوان "تمكين المرأة في المملكة" ضمن أنشطتها الثقافية المستمرة بمناسبة سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتي تهدف من خلالها لتعريف المجتمع الأسترالي بالدور الكبير التي تقوم به السعودية لتمكين المرأة ومنحها حقوقها ودعمها، لتشارك في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد جنبًا إلى جنب مع الرجل.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير مساعد بن إبراهيم السليم، أن هذه المناسبة أحد الفعاليات التي وجّه بإقامتها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية لتسليط الضوء على الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من أجل تمكين المرأة في كل المجالات؛ لتساهم في تحقيق الأهداف المأمولة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتعريف بالدور الهام الذي وصلت له المرأة السعودية بتبوئها مناصب عليا قيادية في القطاعين العام والخاص.

تحدثت في الندوة "عن بُعد" كل من: رئيسة مجموعة تواصل النساء W20 في مجموعة العشرين لهذا العام الدكتورة ثريا عبيد، والتي سبق أن تَسلمت العديد من المناصب القيادية محليًّا ودوليًّا؛ منها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للإسكان وعضو في أول مجموعة نسائية تنضم لمجلس الشورى ٢٠١٣م، بالإضافة إلى الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة، ورئيسة مجموعة تواصل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، والدكتورة ريم الفريان المدير التنفيذي للأمانة العامة لمجموعة العشرين لهذا العام، ولينا المعينا عضو في مجلس الشورى في دورته السابقة، وسارة الخضيري الشربا السعودي لمجموعة تواصل الشباب Y20 بمجموعة العشرين لهذا العام.

حضر هذه الندوة العديد من المسؤولين الأستراليين وبعض سفراء دول مجموعة العشرين وسيدات المجتمع الدبلوماسي النسائي في أستراليا، بالإضافة إلى مجموعة من سيدات ورجال الأعمال أعضاء مجلس الأعمال السعودي الأسترالي، ومجموعة من أكاديميات وطلبة دراسات عليا في جامعات ومراكز بحثية أسترالية مهتمين بهذا الشأن.

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