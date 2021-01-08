النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل 234 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 18139 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و234 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.413.417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150570 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.037.398 حالة.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل 234 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 18139 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و234 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.413.417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150570 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.037.398 حالة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:31 PM

خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل 234 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بكورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
155

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 18139 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و234 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.413.417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150570 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.037.398 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,942
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,679

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة