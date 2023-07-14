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"تحالف دعم الشرعية في اليمن": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا وسقوطه في "مأرب"

تصعيد متعمَّد ضد المدنيين الأبرياء

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء الموافق (14 يوليو 2020م) صاروخًا باليستيًّا من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة (مأرب).

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، بما يهدِّد حياة المئات من المدنيين.. وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، ويأتي في سياق نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تحالف دعم الشرعية في اليمن": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا وسقوطه في "مأرب"
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء الموافق (14 يوليو 2020م) صاروخًا باليستيًّا من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة (مأرب).

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، بما يهدِّد حياة المئات من المدنيين.. وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، ويأتي في سياق نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
10:28 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
10:40 PM

"تحالف دعم الشرعية في اليمن": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا وسقوطه في "مأرب"

تصعيد متعمَّد ضد المدنيين الأبرياء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء الموافق (14 يوليو 2020م) صاروخًا باليستيًّا من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة (مأرب).

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، بما يهدِّد حياة المئات من المدنيين.. وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، ويأتي في سياق نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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